Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 714 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10, Quận 10

Tham gia vận hành các hoạt động Trade Marketing hàng tháng để thúc đẩy các chỉ số kinh doanh

Hỗ trợ cửa hàng vận hành hiệu quả các hoạt động Trade Marketing

Tham gia vào hoạt động khai trương mở mới đảm bảo hình ảnh cửa hàng mở mới theo đúng quy chuẩn

Kiểm soát việc sử dụng các công cụ, vật phẩm trade marketing tại cửa hàng, kho Trade MKT, kiểm soát chi phí.

Thực hiện báo cáo với quản lý trực tiếp và các phòng ban nội bộ về tiến độ công việc và các chỉ số kinh doanh.

Khảo sát thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, Báo cáo tình hình thị trường và hoạt động của các đối thủ cạnh tranh định kỳ hàng tháng hoặc theo chuyên đề riêng: giá cả, chính sách bán hàng, hoạt động marketing, tung hàng mới....

Đánh giá tiềm năng thị trường và tham gia đồng thuận lựa chọn mặt bằng mở cửa hàng mới

Công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm trong lĩnh vực Trade Marketing hoặc các vị trí tương tự (chấp nhận đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm).

Kỹ năng phân tích và lập báo cáo tốt.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.5- 9 triệu/ tháng

Môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao …

Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết, lương tháng 13, review lương theo năng lực, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến...

Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty.

Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi

Văn phòng HCM: làm việc 8h/ ngày từ 09h00-18h00 (nghỉ trưa 1h) từ thứ 2 đến thứ 7, tại số 714 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

