Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 714 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tham gia vận hành các hoạt động Trade Marketing hàng tháng để thúc đẩy các chỉ số kinh doanh
Hỗ trợ cửa hàng vận hành hiệu quả các hoạt động Trade Marketing
Tham gia vào hoạt động khai trương mở mới đảm bảo hình ảnh cửa hàng mở mới theo đúng quy chuẩn
Kiểm soát việc sử dụng các công cụ, vật phẩm trade marketing tại cửa hàng, kho Trade MKT, kiểm soát chi phí.
Thực hiện báo cáo với quản lý trực tiếp và các phòng ban nội bộ về tiến độ công việc và các chỉ số kinh doanh.
Khảo sát thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, Báo cáo tình hình thị trường và hoạt động của các đối thủ cạnh tranh định kỳ hàng tháng hoặc theo chuyên đề riêng: giá cả, chính sách bán hàng, hoạt động marketing, tung hàng mới....
Đánh giá tiềm năng thị trường và tham gia đồng thuận lựa chọn mặt bằng mở cửa hàng mới
Công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm trong lĩnh vực Trade Marketing hoặc các vị trí tương tự (chấp nhận đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm).
Kỹ năng phân tích và lập báo cáo tốt.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.5- 9 triệu/ tháng
Môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao …
Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết, lương tháng 13, review lương theo năng lực, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến...
Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty.
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Văn phòng HCM: làm việc 8h/ ngày từ 09h00-18h00 (nghỉ trưa 1h) từ thứ 2 đến thứ 7, tại số 714 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-trade-marketing-thu-nhap-7-5-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job341152
Mạng xã hội

