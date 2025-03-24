Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CTT4 - 02 KĐT mới Kiến Hưng Luxury, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Theo dõi, thống kê và hướng dẫn các hoạt động trade cho các đại lý.

Phối hợp với các bộ phận trong Marketing và Đại lý hỗ trợ cho công tác trade Marketing

Phân tích dữ liệu cùng Trade Marketing đưa ra các CTKM hiệu quả cho khách hàng

Thi thoảng đi thị trường để giám sát và thống kê các hoạt động trade tại điểm bán.

Triển khai xử lý công việc hành chính cho Trade Marketing.

Tham gia và xử lý các sự kiện trade marketing

Các công việc khác của phòng MKT theo sự phân công của trưởng phòng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học.

Có từ 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí trade marketing hoặc vị trí admin trade

Chăm chỉ, nhiệt tình, khả năng giao tiếp tốt.

Có mindset về content marketing là 1 lợi thế

Làm việc độc lập, chịu trách nhiệm cao.

Phối hợp làm việc nhóm với các bộ phận khác.

Ưu tiên có laptop để đảm bảo được công việc khi cần thiết.

Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8,000,000 – 10,000,000 + thưởng KPI

Phụ cấp ăn trưa

Phụ cấp công tác phí (nếu phải đi công tác, thị trường)

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...theo quy định công ty và Luật lao động.

Môi trường năng động, đoàn kết, chia sẻ, học tập cùng phát triển.

Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin