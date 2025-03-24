Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life
- Hà Nội: CTT4
- 02 KĐT mới Kiến Hưng Luxury, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Theo dõi, thống kê và hướng dẫn các hoạt động trade cho các đại lý.
Phối hợp với các bộ phận trong Marketing và Đại lý hỗ trợ cho công tác trade Marketing
Phân tích dữ liệu cùng Trade Marketing đưa ra các CTKM hiệu quả cho khách hàng
Thi thoảng đi thị trường để giám sát và thống kê các hoạt động trade tại điểm bán.
Triển khai xử lý công việc hành chính cho Trade Marketing.
Tham gia và xử lý các sự kiện trade marketing
Các công việc khác của phòng MKT theo sự phân công của trưởng phòng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí trade marketing hoặc vị trí admin trade
Chăm chỉ, nhiệt tình, khả năng giao tiếp tốt.
Có mindset về content marketing là 1 lợi thế
Làm việc độc lập, chịu trách nhiệm cao.
Phối hợp làm việc nhóm với các bộ phận khác.
Ưu tiên có laptop để đảm bảo được công việc khi cần thiết.
Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa
Phụ cấp công tác phí (nếu phải đi công tác, thị trường)
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...theo quy định công ty và Luật lao động.
Môi trường năng động, đoàn kết, chia sẻ, học tập cùng phát triển.
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
