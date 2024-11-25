Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Đại Cát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 12, Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

• Đi thị trường đến các nhà thuốc trong khu vực giới thiệu và bán các sản phẩm dược của công ty

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp THPT, Trung cấp trở lên chuyên ngành Dược, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Đại Cát Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập = lương đảm bảo + phụ cấp chuyên cần (10.000.000 đến 25.000.000)

Quy chế công ty

Địa điểm làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Đại Cát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin