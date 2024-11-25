Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Đại Cát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Đại Cát
Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Quận 12, Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
• Đi thị trường đến các nhà thuốc trong khu vực giới thiệu và bán các sản phẩm dược của công ty
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp THPT, Trung cấp trở lên chuyên ngành Dược, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Đại Cát Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập = lương đảm bảo + phụ cấp chuyên cần (10.000.000 đến 25.000.000)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Đại Cát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
