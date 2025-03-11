Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Lavicom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên

Thực hiện công việc đi thị trường bệnh viện, cơ sở y tế công và tư.

Cung cấp thông tin, trao đổi giải pháp, giải đáp thắc mắc đến khách hàng.

Phụ trách công việc lên đơn hàng, xây dựng công tác thầu.

Hỗ trợ thu hồi công nợ cùng kế toán.

Lập kế hoạch bán hàng, thực hiện và báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm.

Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Y, Dược, Công nghệ sinh học

Có kinh nghiệm là một lợi thế.

Có khả năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc.

Có khả năng đi công tác.

Tại Công ty TNHH Lavicom Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 – 12tr + % doanh số

Phụ cấp ăn trưa.

Công tác phí theo quy định.

Lương tháng 13, 14, thưởng thâm niên, du lịch hằng năm theo quy định chung của Công ty.

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, ...

Được đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên môn về sản phẩm; các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng;

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Pháp luật, Quy chế của Công ty, Công Đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavicom

