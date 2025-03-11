Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Lavicom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty TNHH Lavicom
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công việc đi thị trường bệnh viện, cơ sở y tế công và tư.
Cung cấp thông tin, trao đổi giải pháp, giải đáp thắc mắc đến khách hàng.
Phụ trách công việc lên đơn hàng, xây dựng công tác thầu.
Hỗ trợ thu hồi công nợ cùng kế toán.
Lập kế hoạch bán hàng, thực hiện và báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm.
Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Y, Dược, Công nghệ sinh học
Có kinh nghiệm là một lợi thế.
Có khả năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc.
Có khả năng đi công tác.
Có kinh nghiệm là một lợi thế.
Có khả năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc.
Có khả năng đi công tác.
Tại Công ty TNHH Lavicom Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 – 12tr + % doanh số
Phụ cấp ăn trưa.
Công tác phí theo quy định.
Lương tháng 13, 14, thưởng thâm niên, du lịch hằng năm theo quy định chung của Công ty.
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, ...
Được đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên môn về sản phẩm; các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng;
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Pháp luật, Quy chế của Công ty, Công Đoàn.
Phụ cấp ăn trưa.
Công tác phí theo quy định.
Lương tháng 13, 14, thưởng thâm niên, du lịch hằng năm theo quy định chung của Công ty.
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, ...
Được đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên môn về sản phẩm; các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng;
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Pháp luật, Quy chế của Công ty, Công Đoàn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavicom
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI