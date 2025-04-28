Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI

Trợ giảng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ giáo viên và trung tâm quản lý học viên.
Liên kết học sinh trong lớp, tạo động lực học tập.
Hỗ trợ giáo viên và học viên trong giờ học.
Báo cáo tình hình học tập của học viên, lớp học lên quản lý.
Theo dõi tiến trình học tập của học viên và hỗ trợ các vấn đề phát sinh.
Tham gia vào các hoạt động truyền thông của dự án.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật tương đương N3, ưu tiên sinh viên năm 3, 4.
Chăm chỉ, tính cách nhiệt tình, cởi mở, thân thiện, ham học hỏi, cầu tiến.
Có laptop cá nhân.
Có khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
Biết sử dụng các công cụ office (Word, Excel, Powerpoint, google drive,...).

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 3.000.000 đồng
Được học tiếng Nhật miễn phí và tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, tạo điều kiện học hỏi và phát triển.
Tham gia các hoạt động teambuilding, văn hóa, thể thao do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Khối A, Tòa nhà Sông Đà, số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

