Tuyển Trợ lý giám đốc Phòng khám bệnh răng hàm mặt Linn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Phòng khám bệnh răng hàm mặt Linn
- Hà Nội: 96 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Soạn thảo các loại văn bản, tài liệu theo yêu cầu
Tổng hợp và phân tích báo cáo của các phòng ban
Tiếp nhận các loại văn bản gửi lên GĐ, xem xét, kiểm duyệt (theo phạm vi quy định), phân phối các văn bản của GĐ duyệt đến các cá nhân, đơn vị liên quan
Truyền đạt mệnh lệnh, chỉ thị của GĐ đến các cấp quản lý và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện
Chuẩn bị các nội dung cần thiết cho GĐ đi công tác (hồ sơ tài liệu, phương tiện khác,...)
Lập lịch làm việc cho GĐ, tiếp và hướng dẫn Khách đến gặp GĐ để liên hệ công tác.
Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các phòng ban, các Giám đốc công ty thành viên trong công tác quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng của Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chịu được áp lực công việc
Có khả năng đi công tác
ưu tiên ứng viên có khả năng quay dựng video, chụp ảnh và có kiến thức về các địa danh/địa điểm đẹp
Có trách nhiệm với công việc
Tại Phòng khám bệnh răng hàm mặt Linn Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận tương xứng với hiệu quả đóng góp
Luôn được đảm bảo các chính sách theo quy định Nhà nước cùng với các chính sách nhân sự nâng cao của Công ty.
Được đóng BHXH,BHYT,BHTN theo quy định của pháp luật
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.
Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng khám bệnh răng hàm mặt Linn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI