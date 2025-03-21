Tuyển Trợ lý giám đốc Phòng khám bệnh răng hàm mặt Linn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 96 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo các loại văn bản, tài liệu theo yêu cầu

Tổng hợp và phân tích báo cáo của các phòng ban

Tiếp nhận các loại văn bản gửi lên GĐ, xem xét, kiểm duyệt (theo phạm vi quy định), phân phối các văn bản của GĐ duyệt đến các cá nhân, đơn vị liên quan

Truyền đạt mệnh lệnh, chỉ thị của GĐ đến các cấp quản lý và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện

Chuẩn bị các nội dung cần thiết cho GĐ đi công tác (hồ sơ tài liệu, phương tiện khác,...)

Lập lịch làm việc cho GĐ, tiếp và hướng dẫn Khách đến gặp GĐ để liên hệ công tác.

Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các phòng ban, các Giám đốc công ty thành viên trong công tác quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Chịu được áp lực công việc

Có khả năng đi công tác

ưu tiên ứng viên có khả năng quay dựng video, chụp ảnh và có kiến thức về các địa danh/địa điểm đẹp

Có trách nhiệm với công việc

Tại Phòng khám bệnh răng hàm mặt Linn Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng và kiến thức ngành thép để đáp ứng yêu cầu công việc

Thu nhập thỏa thuận tương xứng với hiệu quả đóng góp

Luôn được đảm bảo các chính sách theo quy định Nhà nước cùng với các chính sách nhân sự nâng cao của Công ty.

Được đóng BHXH,BHYT,BHTN theo quy định của pháp luật

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng khám bệnh răng hàm mặt Linn

