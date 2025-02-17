Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH TCL DONA SÀI GÒN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô F, KCN Đức Hòa III - Việt Hóa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Trợ lý giám đốc

Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, điều phối công việc hàng ngày.

Sắp xếp, lên lịch họp, chuẩn bị tài liệu và ghi biên bản cuộc họp.

Tiếp đón, làm việc với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.

Phiên dịch, dịch thuật tài liệu khi cần thiết.

Theo dõi, giám sát và báo cáo tiến độ thực hiện các công việc, dự án theo chỉ đạo của Giám đốc.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ 25 đến 30 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan (Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ, Kinh tế...)

Thành thạo Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết). Thành thạo 02 ngôn ngữ là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và xử lý tình huống tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc.

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trợ lý, thư ký hoặc vị trí tương đương.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ thưởng và phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Lương tháng 13, quà sinh nhật, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển

