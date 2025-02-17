Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH TCL DONA SÀI GÒN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH TCL DONA SÀI GÒN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TCL DONA SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH TCL DONA SÀI GÒN

Trợ lý giám đốc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH TCL DONA SÀI GÒN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô F, KCN Đức Hòa III

- Việt Hóa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, điều phối công việc hàng ngày.
Sắp xếp, lên lịch họp, chuẩn bị tài liệu và ghi biên bản cuộc họp.
Tiếp đón, làm việc với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.
Phiên dịch, dịch thuật tài liệu khi cần thiết.
Theo dõi, giám sát và báo cáo tiến độ thực hiện các công việc, dự án theo chỉ đạo của Giám đốc.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ 25 đến 30 tuổi.
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan (Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ, Kinh tế...)
Thành thạo Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết). Thành thạo 02 ngôn ngữ là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và xử lý tình huống tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc.
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trợ lý, thư ký hoặc vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH TCL DONA SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Chế độ thưởng và phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Lương tháng 13, quà sinh nhật, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TCL DONA SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TCL DONA SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH TCL DONA SÀI GÒN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô F, khu công nghiệp Đức Hòa III-Việt Hóa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

