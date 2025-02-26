Tuyển Trợ lý giám đốc HỘ KINH DOANH NGÔ HIỂN DŨNG TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu

Mức lương Từ 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Từ 5 Triệu

- Giám sát, theo dõi tiến độ, đánh giá tình hình hoạt động của hồ sơ các ứng viên.

- Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng và tham gia các lớp đào tạo.

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng Kinh Doanh.

- Hỗ trợ tuyển nhân sự như: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc ứng viên cho Trưởng Phòng Kinh Doanh.

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 23 trở lên.

- Các ứng viên tốt nghiệp bằng Cao Đẳng hoặc Đại học.

- Khả năng kỹ năng ứng xử, giao tiếp tốt.

- Tư duy logic

- Có tố chất trợ lý, tổ chức và ngành dịch vụ.

- Tin học văn phòng

Tại HỘ KINH DOANH NGÔ HIỂN DŨNG TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng : 5tr/ tháng +3tr đào tạo.

-Cơ hội tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước.

-Thời gian và không gian làm việc: linh hoạt ( từ 9h - 17h )

-Toà nhà trung tâm : Quận 1, Quận 3.

-Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGÔ HIỂN DŨNG TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.