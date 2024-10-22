Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 906 Lạc Long Quân, Phường 8, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

1. Quản lý, kiểm soát thực hiện kế hoạch kinh doanh của bộ phận

- Theo dõi, tổng hợp, phân tích và cập nhật thông tin về số liệu kinh doanh hàng ngày/tuần/tháng...

- Phối hợp bộ phận kinh doanh thiết lập mục tiêu, xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh phù hợp

2. Quản lý khách hàng

- Quản lý danh sách khách hàng, thông tin và hồ sơ khách hàng

- Theo dõi, cập nhật liên tục, thường xuyên thông tin khách hàng: nhu cầu hàng, tồn kho,...

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh chăm sóc khách hàng thường xuyên, đảm bảo mối quan hệ hợp tác bền vững, kịp thời nắm bắt các thông tin cập nhật về khách hàng

- Thực hiện thủ tục, hồ sơ báo giá với khách hàng, xác nhận đơn hàng, hợp đồng, đề nghị thanh toán,...

- Giải quyết các vấn đề khiếu nại của khách hàng

3. Quản lý, kiểm soát công nợ & hàng tồn kho

- Theo dõi, quản lý & kiểm soát công nợ khách hàng, đôn đốc thu hồi công nợ đúng hạn

- Quản lý & kiếm soát hàng tồn kho, đảm bảo số lượng hàng hóa tồn kho đạt yêu cầu, kiểm soát & đôn đốc bộ phận kinh doanh xử lý hàng hóa không để hàng hóa tồn kho quá thời hạn quy định

- Cân đối, điều phối hàng hóa tối ưu

4. Cập nhật, điều tra thông tin thị trường, chính sách

- Cập nhật liên tục thông tin về thị trường, biến động giá cả hàng hóa, chính sách kinh tế - xã hội để đưa ra giải pháp ứng biến kịp thời

- Cập nhật, điều tra thị trường: nhu cầu khách hàng, nhu cầu thị trường, thị hiếu, sản lượng nhập khẩu,... để đánh giá yêu cầu thị trường trình BP Kinh doanh xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp.

5. Báo cáo, phân tích

- Lập báo cáo: kết quả kinh doanh định kỳ, báo cáo điều tra thị trường, báo cáo theo công việc phân công,...

- Đánh giá phân tích dựa trên số liệu tổng hợp, báo cáo

6. Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ (24-30 tuổi)

- Ngoại hình: ưa nhìn

- Trình độ: Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến kinh tế

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí sale admin, trợ lý kinh doanh

- Kỹ năng: + Vi tính văn phòng, sử dụng thành thạo Word, Excel, công cụ phân tích, báo cáo + Ngoại ngữ: không yêu cầu

- Tính cách: siêng năng, chỉn chu, ham học hỏi, nhanh nhẹn, có tinh thần cầu tiến, mong muốn phát triển, thăng tiến.

- Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Phát triển vị trí (theo quy chế lộ trình thăng tiến của Công ty).

- Thưởng hiệu quả kinh doanh

- Thưởng các dịp Lễ, Tết, Lương Tháng 13.

- Tham gia đầy đủ BHXH, phép năm theo quy định của Luật.

- Du lịch hàng năm tùy tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh của Cty.

- Tham gia các buổi đào tạo nội bộ, đào tạo chuyên môn.

