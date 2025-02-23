Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AKA MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Phối hợp với các bộ phận nội bộ để triển khai, giám sát và theo dõi các dự án công nghệ.

Thực hiện các tác vụ hỗ trợ liên quan đến bảo trì hệ thống và đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án.

Soạn thảo, lưu trữ, quản lý tài liệu liên quan đến các dự án công nghệ.

Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tiến độ dự án cho quản lý trực tiếp.

Hỗ trợ bộ phận kỹ thuật trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án công nghệ.

Kiểm tra, khắc phục các lỗi cơ bản liên quan đến phần mềm và hệ thống.

Tìm hiểu, nghiên cứu và cập nhật các xu hướng công nghệ mới để đưa ra giải pháp cải tiến phù hợp.

Đề xuất các giải pháp công nghệ hiệu quả giúp tối ưu hóa quy trình làm việc.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp quản lý.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo lại từ đầu.

Am hiểu về các hệ thống quản lý công nghệ thông tin, các nền tảng mạng xã hội và quảng cáo.

Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý dự án, tin học văn phòng.

Nhanh nhẹn, linh hoạt.

Thẳng thắn, trung thực.

Thân thiện, hoạt ngôn

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AKA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý

Thưởng tháng lương thứ 13

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party…

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng nóng (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5,…).

Được chiết khấu khi sử dụng dịch vụ tại AKA Media

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AKA MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin