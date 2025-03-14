Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD

1. Trợ lý Hội đồng quản trị, bao gồm:

- Chuẩn bị tài liệu, sắp xếp và tổ chức các cuộc họp thường kỳ/đột xuất của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo yêu cầu đảm bảo lịch trình diễn ra đúng tiến độ và hiệu quả.

- Biên phiên dịch và ghi chép biên bản cuộc họp: Thực hiện biên phiên dịch trong các cuộc họp của HĐQT và ĐHĐCĐ, đồng thời ghi chép biên bản cuộc họp chi tiết và chính xác.

- Theo dõi, báo cáo tới HĐQT về kết quả thực hiện theo các nội dung trong biên bản họp, nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ.

2. Trợ lý Tổng Giám đốc, bao gồm:

- Quản lý lịch làm việc: Sắp xếp, quản lý lịch làm việc và lịch họp đảm bảo lịch trình diễn ra đúng tiến độ và hiệu quả.

- Sắp xếp và tổ chức cuộc họp: Sắp xếp và tổ chức, tham gia tất cả các cuộc họp với vai trò thư ký soạn thảo văn bản cuộc họp/ biên phiên dịch theo yêu cầu của Tổng Giám đốc (các cuộc họp nội bộ công ty.

- Điều phối, giám sát tiến độ công việc và dự án: Điều phối, giám sát và báo cáo tiến độ các công việc/dự án/ biên bản cuộc họp/các công việc Tổng Giám đốc giao cho các TBP để đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch công việc.