Tuyển Trợ lý Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. THÔNG TIN CHUNG /GENERAL INFORMATION

Vị trí: Nghiệp vụ về Trợ lý Giám đốc

Bộ phận: Kế hoạch Chiến lược

Quản lý trực tiếp: Tổng Giám đốc

Quản lý gián tiếp:

II. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

- Hỗ trợ Ban Lãnh đạo trong việc hoạch định chiến lược, phân tích kinh doanh và ra quyết định.

- Tham gia quản lý và triển khai các dự án quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công ty.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Lãnh đạo và Hyundai Thành Công Việt Nam.

III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Quản lý kế hoạch công việc của Ban lãnh đạo

- Xây dựng kế hoạch công việc của Ban lãnh đạo dựa trên đề xuất của các đối tác/bộ phận/đơn vị và kế hoạch hoạt động chung của Công ty;

- Tổ chức, điều phối, tham mưu, tư vấn Ban lãnh đạo trong việc triển khai kế hoạch công việc

2. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong định hướng phát triển doanh nghiệp, trong hoạt động điều hành Công ty, theo phân công phụ trách: