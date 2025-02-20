Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BHXH, BHYT, 12 phép/năm, thưởng lễ tết sinh nhật t13... Teambuilding, outing, du lịch hàng năm. Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập... Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình., Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Hỗ trợ phiên live stream bán hàng của công ty;
Chuẩn vị, sắp xếp, bảo quản trang phục cho phiên live;
Hỗ trợ đóng gói hàng hóa(nếu có);
Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên;
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ; laptop;
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chịu khó, nhiệt tình;
Ưu tiên biết makeup, livestream;
26 công/tháng, ngày nghỉ hằng tuần được đăng ký và theo sắp xếp của đơn vị. Thời gian làm việc chia làm 2 ca ( nhân sự làm việc theo ca được phân công của Trưởng bộ phận ).
Ca1: 8h00-17h00 ( nghỉ trưa 1h00p )
Ca2: 8h00-12h00 và 18h00-22h00
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
