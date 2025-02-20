Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHXH, BHYT, 12 phép/năm, thưởng lễ tết sinh nhật t13... Teambuilding, outing, du lịch hàng năm. Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập... Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình., Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Hỗ trợ phiên live stream bán hàng của công ty;

Chuẩn vị, sắp xếp, bảo quản trang phục cho phiên live;

Hỗ trợ đóng gói hàng hóa(nếu có);

Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên;

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ; laptop;

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chịu khó, nhiệt tình;

Ưu tiên biết makeup, livestream;

26 công/tháng, ngày nghỉ hằng tuần được đăng ký và theo sắp xếp của đơn vị. Thời gian làm việc chia làm 2 ca ( nhân sự làm việc theo ca được phân công của Trưởng bộ phận ).

Ca1: 8h00-17h00 ( nghỉ trưa 1h00p )

Ca2: 8h00-12h00 và 18h00-22h00

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM

