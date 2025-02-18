Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH KEICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH KEICO
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH KEICO

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH KEICO

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 01, CT04, KDT Kiến Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

+ Hỗ trợ bộ phần chứng từ làm các chứng từ xuất khẩu của mặt hàng gỗ dán, mây tre.
+ Trực tiệp làm việc với xưởng để nắm bắt các tình hình giá cả / tiến độ giao hàng/ và báo cáo lên cấp trên
+ Nhận thông tin từ khách hàng và chuyển thông tin cho xưởng >>> Khi có kế hoạch cần yêu cầu xưởng gửi bk để kiểm chứng ETD và ETA vì bên Hàn yêu cầu tàu direct 5-7 ngày
+ Check số liệu trên inv, pkl, BL, CO và các giấy tờ xuất khẩu khác.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt Nghiệp Đại Học/ Cao đẳng chuyên nghành kinh tế/ xuất nhập khẩu.
+ Có kinh nghiệm 1 năm làm việc trong ngành xuất khẩu
+ Tiếng Anh cơ bản
+ Thành thạo các kĩ năng về word/ exel
+ Nhanh nhẹn, làm việc có kế hoạch
+ Chủ động học hỏi/nắm bắt thông tin chuyên ngành

Tại CÔNG TY TNHH KEICO Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cứng: 10-12tr/tháng
+ BHXH, thưởng lễ tết... theo quy định
+ Thưởng : Theo kết quả kinh doanh của phòng ban/ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KEICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KEICO

CÔNG TY TNHH KEICO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 Lê Lai, Nguyễn Trãi , Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

