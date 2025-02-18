Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH KEICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 01, CT04, KDT Kiến Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

+ Hỗ trợ bộ phần chứng từ làm các chứng từ xuất khẩu của mặt hàng gỗ dán, mây tre.

+ Trực tiệp làm việc với xưởng để nắm bắt các tình hình giá cả / tiến độ giao hàng/ và báo cáo lên cấp trên

+ Nhận thông tin từ khách hàng và chuyển thông tin cho xưởng >>> Khi có kế hoạch cần yêu cầu xưởng gửi bk để kiểm chứng ETD và ETA vì bên Hàn yêu cầu tàu direct 5-7 ngày

+ Check số liệu trên inv, pkl, BL, CO và các giấy tờ xuất khẩu khác.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt Nghiệp Đại Học/ Cao đẳng chuyên nghành kinh tế/ xuất nhập khẩu.

+ Có kinh nghiệm 1 năm làm việc trong ngành xuất khẩu

+ Tiếng Anh cơ bản

+ Thành thạo các kĩ năng về word/ exel

+ Nhanh nhẹn, làm việc có kế hoạch

+ Chủ động học hỏi/nắm bắt thông tin chuyên ngành

Tại CÔNG TY TNHH KEICO Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cứng: 10-12tr/tháng

+ BHXH, thưởng lễ tết... theo quy định

+ Thưởng : Theo kết quả kinh doanh của phòng ban/ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KEICO

