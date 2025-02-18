Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH KEICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH KEICO
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 01, CT04, KDT Kiến Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
+ Hỗ trợ bộ phần chứng từ làm các chứng từ xuất khẩu của mặt hàng gỗ dán, mây tre.
+ Trực tiệp làm việc với xưởng để nắm bắt các tình hình giá cả / tiến độ giao hàng/ và báo cáo lên cấp trên
+ Nhận thông tin từ khách hàng và chuyển thông tin cho xưởng >>> Khi có kế hoạch cần yêu cầu xưởng gửi bk để kiểm chứng ETD và ETA vì bên Hàn yêu cầu tàu direct 5-7 ngày
+ Check số liệu trên inv, pkl, BL, CO và các giấy tờ xuất khẩu khác.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tốt Nghiệp Đại Học/ Cao đẳng chuyên nghành kinh tế/ xuất nhập khẩu.
+ Có kinh nghiệm 1 năm làm việc trong ngành xuất khẩu
+ Tiếng Anh cơ bản
+ Thành thạo các kĩ năng về word/ exel
+ Nhanh nhẹn, làm việc có kế hoạch
+ Chủ động học hỏi/nắm bắt thông tin chuyên ngành
Tại CÔNG TY TNHH KEICO Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương cứng: 10-12tr/tháng
+ BHXH, thưởng lễ tết... theo quy định
+ Thưởng : Theo kết quả kinh doanh của phòng ban/ công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KEICO
