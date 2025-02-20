Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý:

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc trng công tác điều hành. Theo dõi, đôn đốc và báo cáo tình hình hoạt động của các Phòng ban/Bộ phận/ Cửa hàng trong hệ thống.

- Tổ chức và quản lý lịch trình làm việc của Tổng Giám đốc, sắp xếp các cuộc họp, công việc, chuyến công tác.

- Ghi chép các biên bản họp, Thông báo kết luận cuộc họp và giám sát triển khai các nhiệm vụ được giao cho các đơn vị/ Phòng ban trong biên bản họp, Thông báo kết luận.

- Chuẩn bị các tài liệu, báo cáo và bài thuyết trình cho các cuộc họp của Tổng Giám đốc với các đối tác và các bộ phận liên quan.

2. Quản lý và xử lý thông tin:

- Tiếp nhận, phân loại và xử lý các yêu cầu công việc từ các bộ phận, đối tác, khách hàng.

- Cung cấp thông tin cần thiết và hỗ trợ các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ công việc.

- Truyền đạt chỉ đạo của TGĐ đến các bộ phận liên quan.

3. Quản lý quan hệ đối tác và khách hàng:

- Đảm nhận vai trò cầu nối giữa Tổng Giám đốc và các đối tác, khách hàng, giúp duy trì mối quan hệ lâu dài và hiệu quả.

4. Đảm bảo thông tin và tài liệu luôn được bảo mật và cập nhật:

- Quản lý và lưu trữ các tài liệu quan trọng của công ty một cách có hệ thống và bảo mật.