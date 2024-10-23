Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà xưởng D2, Lô I - 15 - 1 Đường D12, Khu CNC, P.Tăng Nhơn Phú B , Tp.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 9

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1.Phiên dịch giữa sếp và nhân viên.

2.Một số hồ sơ giấy tờ văn phòng.

3.Công việc theo cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi : 18-35t

Chưa kinh nghiệm được đào tạo

Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng ( nghe, nói, đọc, viết )

Tốt nghiệp THPT Trở lên , chưa có KN được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận : 12-18tr

Chế độ BHXH, phép năm , thưởng lễ tết ... đầy đủ

Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

