Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Nhà xưởng D2, Lô I
- 15
- 1 Đường D12, Khu CNC, P.Tăng Nhơn Phú B , Tp.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 9
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
1.Phiên dịch giữa sếp và nhân viên.
2.Một số hồ sơ giấy tờ văn phòng.
3.Công việc theo cấp trên giao phó.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi : 18-35t
Chưa kinh nghiệm được đào tạo
Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng ( nghe, nói, đọc, viết )
Tốt nghiệp THPT Trở lên , chưa có KN được đào tạo
Chưa kinh nghiệm được đào tạo
Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng ( nghe, nói, đọc, viết )
Tốt nghiệp THPT Trở lên , chưa có KN được đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận : 12-18tr
Chế độ BHXH, phép năm , thưởng lễ tết ... đầy đủ
Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội phát triển
Chế độ BHXH, phép năm , thưởng lễ tết ... đầy đủ
Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI