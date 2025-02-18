Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thời gian làm việc : xoay 2 ca : 8h-16h ( tại công ty ) và 16h-23h30 ( tại nhà )

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức chuyên môn:

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp

- Có kinh nghiệm tư vấn, sale, trực page, chốt đơn các ngành: Thẩm Mỹ, Mỹ phẩm, đào tạo, bảo hiểm, Bất động sản...

Kỹ năng:

- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề

- Kỹ năng tin học văn phòng: cơ bản

- Kỹ năng giao tiếp mạch lạc, giọng nói không quá địa phương

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng

- Tinh thần hợp tác, cầu tiến, chăm chỉ

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 10tr đến 25tr

Chế độ phúc lợi: Lễ Tết , Ốm đau, thai sản Hiếu hỷ , chuyên cần, con nhỏ, tăng ca...

Môi trường làm việc vui vẻ, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến.

Thẩm mỹ viện có thương hiệu uy tín trên thị trường, Data KH có quan tâm đến sản phẩm thực sự

Ăn trưa tại Căng tin trên tầng cao do Bếp CT phục vụ

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và sự nghiệp

Tham gia đi nghỉ mát, du lịch hàng năm cùng công ty, đội nhóm

Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin