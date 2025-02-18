Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Thời gian làm việc : xoay 2 ca : 8h-16h ( tại công ty ) và 16h-23h30 ( tại nhà )
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức chuyên môn:
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp
- Có kinh nghiệm tư vấn, sale, trực page, chốt đơn các ngành: Thẩm Mỹ, Mỹ phẩm, đào tạo, bảo hiểm, Bất động sản...
Kỹ năng:
- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng tin học văn phòng: cơ bản
- Kỹ năng giao tiếp mạch lạc, giọng nói không quá địa phương
- Kỹ năng đàm phán, thương lượng
- Tinh thần hợp tác, cầu tiến, chăm chỉ
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp
- Có kinh nghiệm tư vấn, sale, trực page, chốt đơn các ngành: Thẩm Mỹ, Mỹ phẩm, đào tạo, bảo hiểm, Bất động sản...
Kỹ năng:
- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng tin học văn phòng: cơ bản
- Kỹ năng giao tiếp mạch lạc, giọng nói không quá địa phương
- Kỹ năng đàm phán, thương lượng
- Tinh thần hợp tác, cầu tiến, chăm chỉ
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình từ 10tr đến 25tr
Chế độ phúc lợi: Lễ Tết , Ốm đau, thai sản Hiếu hỷ , chuyên cần, con nhỏ, tăng ca...
Môi trường làm việc vui vẻ, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến.
Thẩm mỹ viện có thương hiệu uy tín trên thị trường, Data KH có quan tâm đến sản phẩm thực sự
Ăn trưa tại Căng tin trên tầng cao do Bếp CT phục vụ
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và sự nghiệp
Tham gia đi nghỉ mát, du lịch hàng năm cùng công ty, đội nhóm
Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn
Chế độ phúc lợi: Lễ Tết , Ốm đau, thai sản Hiếu hỷ , chuyên cần, con nhỏ, tăng ca...
Môi trường làm việc vui vẻ, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến.
Thẩm mỹ viện có thương hiệu uy tín trên thị trường, Data KH có quan tâm đến sản phẩm thực sự
Ăn trưa tại Căng tin trên tầng cao do Bếp CT phục vụ
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và sự nghiệp
Tham gia đi nghỉ mát, du lịch hàng năm cùng công ty, đội nhóm
Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI