Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT

Trực page

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lễ Tết , Ốm đau, thai sản Hiếu hỷ , chuyên cần, con nhỏ, tăng ca... Môi trường làm việc vui vẻ, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến. Thẩm mỹ viện có thương hiệu uy tín trên thị trường, Data KH có quan tâm đến sản phẩm thực sự Ăn trưa tại Căng tin trên tầng cao do Bếp CT phục vụ Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và sự nghiệp Tham gia đi nghỉ mát, du lịch hàng năm cùng công ty, đội nhóm Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thời gian làm việc : xoay 2 ca : 8h-16h ( tại công ty ) và 16h-23h30 ( tại nhà )

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức chuyên môn:
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp
- Có kinh nghiệm tư vấn, sale, trực page, chốt đơn các ngành: Thẩm Mỹ, Mỹ phẩm, đào tạo, bảo hiểm, Bất động sản...
Kỹ năng:
- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng tin học văn phòng: cơ bản
- Kỹ năng giao tiếp mạch lạc, giọng nói không quá địa phương
- Kỹ năng đàm phán, thương lượng
- Tinh thần hợp tác, cầu tiến, chăm chỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng: 6.5 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 28 Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

