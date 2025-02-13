Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT
- Hà Nội: Lễ Tết , Ốm đau, thai sản Hiếu hỷ , chuyên cần, con nhỏ, tăng ca... Môi trường làm việc vui vẻ, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến. Thẩm mỹ viện có thương hiệu uy tín trên thị trường, Data KH có quan tâm đến sản phẩm thực sự Ăn trưa tại Căng tin trên tầng cao do Bếp CT phục vụ Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và sự nghiệp Tham gia đi nghỉ mát, du lịch hàng năm cùng công ty, đội nhóm Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Thời gian làm việc : xoay 2 ca : 8h-16h ( tại công ty ) và 16h-23h30 ( tại nhà )
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp
- Có kinh nghiệm tư vấn, sale, trực page, chốt đơn các ngành: Thẩm Mỹ, Mỹ phẩm, đào tạo, bảo hiểm, Bất động sản...
Kỹ năng:
- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng tin học văn phòng: cơ bản
- Kỹ năng giao tiếp mạch lạc, giọng nói không quá địa phương
- Kỹ năng đàm phán, thương lượng
- Tinh thần hợp tác, cầu tiến, chăm chỉ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6.5 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT
