Tuyển Trực page Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BHYT, BHXH...; Du lịch nghỉ mát hằng năm, liên hoan hàng tháng; Được đào tạo bài bản, có lộ trình thăng tiến rõ ràng; Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo; lãnh đạo siêu tâm lý và rất quan tâm đến CBNV., Quận Ba Đình
Trực Page, tư vấn bán hàng sản phẩm mỹ phẩm, TPCN của công ty trên fanpage
Tư vấn cung cấp thông tin các chương trình khuyến mãi, chính sách mua hàng, chốt đơn hàng.
Theo dõi đơn hàng, xử lý phát sinh.
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.
Giới tính : Nữ;
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học
Đã có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Sale/trực page/bán hàng mỹ phẩm
Thành thạo Pancake;
Khả năng tư vấn, xử lý từ chối, có kiến thức về mỹ phẩm và chăm sóc da;
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 40 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
