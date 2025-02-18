Tuyển Trực page Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHYT, BHXH...; Du lịch nghỉ mát hằng năm, liên hoan hàng tháng; Được đào tạo bài bản, có lộ trình thăng tiến rõ ràng; Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo; lãnh đạo siêu tâm lý và rất quan tâm đến CBNV., Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Trực Page, tư vấn bán hàng sản phẩm mỹ phẩm, TPCN của công ty trên fanpage

Tư vấn cung cấp thông tin các chương trình khuyến mãi, chính sách mua hàng, chốt đơn hàng.

Theo dõi đơn hàng, xử lý phát sinh.

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nữ;

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học

Đã có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Sale/trực page/bán hàng mỹ phẩm

Thành thạo Pancake;

Khả năng tư vấn, xử lý từ chối, có kiến thức về mỹ phẩm và chăm sóc da;

Tại Công ty TNHH OCean Capital Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 40 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OCean Capital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin