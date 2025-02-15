Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập = Lương cứng từ 6.000.000 + Phụ cấp + % Doanh thu + Thưởng nóng Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty; Được làm việc tại môi trường trẻ trung, sếp trẻ tâm lý và nhiệt tình; Cơ hội học tập, thăng tiến và định hướng sự nghiệp rõ ràng; Được tham gia các khóa học đào tạo; Thưởng xứng đáng dựa trên hiệu suất và đóng góp thực sự; Team building, nghỉ mát theo quy định của Công ty., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Liên hệ và giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm của Công ty;

Tư vấn, giải đáp thắc mắc về sản phẩm giúp khách hàng;

Phát triển nguồn khách hàng tiềm năng & duy trì mối quan hệ với khách hàng sẵn có;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tin học văn phòng cơ bản

Am hiểu tâm lý khách hàng

Giao tiếp, thuyết phục tốt

Làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin