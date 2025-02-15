Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI
- Hà Nội: Thu nhập = Lương cứng từ 6.000.000 + Phụ cấp + % Doanh thu + Thưởng nóng Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty; Được làm việc tại môi trường trẻ trung, sếp trẻ tâm lý và nhiệt tình; Cơ hội học tập, thăng tiến và định hướng sự nghiệp rõ ràng; Được tham gia các khóa học đào tạo; Thưởng xứng đáng dựa trên hiệu suất và đóng góp thực sự; Team building, nghỉ mát theo quy định của Công ty., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Liên hệ và giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm của Công ty;
Tư vấn, giải đáp thắc mắc về sản phẩm giúp khách hàng;
Phát triển nguồn khách hàng tiềm năng & duy trì mối quan hệ với khách hàng sẵn có;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu tâm lý khách hàng
Giao tiếp, thuyết phục tốt
Làm việc dưới áp lực cao
Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
