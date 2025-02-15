Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TAEHUI
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY TNHH TAEHUI

Trực page

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thu nhập = Lương cứng từ 6.000.000 + Phụ cấp + % Doanh thu + Thưởng nóng Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty; Được làm việc tại môi trường trẻ trung, sếp trẻ tâm lý và nhiệt tình; Cơ hội học tập, thăng tiến và định hướng sự nghiệp rõ ràng; Được tham gia các khóa học đào tạo; Thưởng xứng đáng dựa trên hiệu suất và đóng góp thực sự; Team building, nghỉ mát theo quy định của Công ty., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Liên hệ và giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm của Công ty;
Tư vấn, giải đáp thắc mắc về sản phẩm giúp khách hàng;
Phát triển nguồn khách hàng tiềm năng & duy trì mối quan hệ với khách hàng sẵn có;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tin học văn phòng cơ bản
Am hiểu tâm lý khách hàng
Giao tiếp, thuyết phục tốt
Làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TAEHUI

CÔNG TY TNHH TAEHUI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 55 Văn Tiến Dũng, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

