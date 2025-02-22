Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

Trực page

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thu nhập từ 8.000.000 VNĐ/tháng

- 12.000.000 VNĐ/tháng. Được hướng dẫn công việc từ cơ bản đến chuyên sâu. Được chiết khấu khi mua các sản phẩm thời trang mang thương hiệu Chamy. Môi trường làm việc GENZ trẻ trung, thân thiện và năng động, sáng tạo. Được hỗ trợ định hướng công việc và lộ trình nghề nghiệp và lộ trình phát triển bản thân rõ ràng. Lương tháng 13, BHXH, nghỉ phép năm,…, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện việc tư vấn, bán hàng online qua các trang trực tuyến của Công ty.
Tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình thanh toán và đặt hàng.
Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, tư vấn và tiếp nhận ý kiến cũng như các yêu cầu từ khách hàng khi mua online và offline tại cửa hàng.
Thực hiện các công việc chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Cập nhật báo cáo hoạt động bán hàng online theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Không yêu cầu kinh nghiệm. Có 2-3 tháng làm việc với pancake là lợi thế.
Có Laptop cá nhân.
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, nhanh nhẹn.
Khả năng đánh máy, sử dụng bàn phím nhanh.
Yêu thích bán hàng, kinh doanh.
Chăm chỉ, chịu khó, tự tin.
Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu Đô thị An Lạc, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

