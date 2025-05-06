Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Công Ty TNHH Sugar Town
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Công Ty TNHH Sugar Town

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công Ty TNHH Sugar Town

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 368 Phan Văn Trị, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Hỗ trợ Cửa hàng trưởng xử lý những công việc liên quan đến doanh thu – báo cáo - vận hành – nhân sự.
Đào tạo và quản lý nhân sự
Đảm bảo về số lượng bánh và thời gian refill các mặt hàng.
Sắp xếp lịch làm việc – chấm công nhân sự.
Thừa lệnh xử lý những khiếu nại, thắc mắc của khách hàng dưới sự chỉ đạo của Cửa hàng trưởng.
Giám sát và quản lý hoạt động của cửa hàng về vệ sinh, chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ,…
Trực tiếp vận hành ca làm việc.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Từ 1 năm kinh nghiệm Trưởng ca/Giám sát cửa hàng, ưu tiên ứng viên trong ngành F&B (hệ thống cafe, bánh, nhà hàng)
Biết sử dụng các phần mềm MS Office, excel thành thạo
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày (ca xoay, không cố định ca) Ca sáng: 06h00- 14h00 Ca chiều: 14h00- 22h00

Tại Công Ty TNHH Sugar Town Thì Được Hưởng Những Gì

Được xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên hiệu quả làm việc
Được nhận thưởng các ngày Lễ (Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4 - 1/5, 8/3, 2/9), các phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thâm niên,...) và tham gia BHXH
Được cấp phát đồng phục để làm việc
Được tạo cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí quản lý hoặc tại khối văn phòng
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản
Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển kỹ năng công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sugar Town

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sugar Town

Công Ty TNHH Sugar Town

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 12 Đường Số 7, Khu Dân Cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

