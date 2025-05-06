Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 368 Phan Văn Trị, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Hỗ trợ Cửa hàng trưởng xử lý những công việc liên quan đến doanh thu – báo cáo - vận hành – nhân sự.

Đào tạo và quản lý nhân sự

Đảm bảo về số lượng bánh và thời gian refill các mặt hàng.

Sắp xếp lịch làm việc – chấm công nhân sự.

Thừa lệnh xử lý những khiếu nại, thắc mắc của khách hàng dưới sự chỉ đạo của Cửa hàng trưởng.

Giám sát và quản lý hoạt động của cửa hàng về vệ sinh, chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ,…

Trực tiếp vận hành ca làm việc.

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Từ 1 năm kinh nghiệm Trưởng ca/Giám sát cửa hàng, ưu tiên ứng viên trong ngành F&B (hệ thống cafe, bánh, nhà hàng)

Biết sử dụng các phần mềm MS Office, excel thành thạo

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày (ca xoay, không cố định ca) Ca sáng: 06h00- 14h00 Ca chiều: 14h00- 22h00

Tại Công Ty TNHH Sugar Town Thì Được Hưởng Những Gì

Được xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên hiệu quả làm việc

Được nhận thưởng các ngày Lễ (Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4 - 1/5, 8/3, 2/9), các phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thâm niên,...) và tham gia BHXH

Được cấp phát đồng phục để làm việc

Được tạo cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí quản lý hoặc tại khối văn phòng

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản

Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển kỹ năng công việc

