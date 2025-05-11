Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 9 Triệu

Mức lương 9 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 234 Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 9 - 9 Triệu

- Quản lý hoạt động bán hàng và nhân sự trong ca của nhà sách.

- Theo dõi hàng hóa và đảm bảo chất lượng dịch vụ tại nhà sách.

- Hướng dẫn nhân viên sắp xếp hàng hóa và thực hiện theo quy trình làm việc trong nhà sách.

- Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, danh sách đặt hàng, cơ cấu sản phẩm, tỷ lệ thất thoát hàng hóa, chi phí của cửa hàng.

- Theo dõi hàng tồn , hàng chậm luân chuyển và các bước nhập hàng tại nhà sách.

- Báo cáo cấp trên và phối hợp với các phòng ban chuyên môn kịp thời, đúng tiến độ..

- Một số công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp trung cấp trở lên các khối ngành kinh tế...

-2 năm kinh nghiệm làm trưởng ca, trưởng nhóm tại các nhà sách, siêu thị.

-Kỹ năng giao tiếp và tổ chức công việc tốt, có trách nhiệm cao trong công việc, xử lý tình huống tốt.

-Làm việc theo ca 8 tiếng.

Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính thức: 8.5-9 tr. Thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, lễ tết theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội phát triển trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT

