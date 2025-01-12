Tuyển Trưởng ca Công ty CP Địa kỹ thuật tiên tiến RAITO - FECON làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công ty CP Địa kỹ thuật tiên tiến RAITO - FECON
Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Chịu trách nhiệm thực hiện vận hành hầm theo ca theo chỉ dẫn của quản lý hầm.
- Đảm bảo tuân thủ kế hoạch an toàn đường hầm.
- Kiểm tra và ghi lại các bước sau khi lắp đặt vỏ hầm.
- Xem xét và chuẩn bị bảng hướng dẫn cho ca làm việc tiếp theo.
- Đảm bảo TBM hoạt động trơn tru. Tất cả đường ray và hạng mục phụ trợ đã được lắp đặt và sẵn sàng cho ca tiếp theo.
- Phụ trách điều phối giữa TBM, và đội hậu cần bề mặt để tối ưu hóa hoạt động của TBM.
Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo
- Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan về xây dựng, địa kỹ thuật, công trình ngầm
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm là việc tại dự án thi công hầm
- Ưu tiên ứng viên đã từng đảm nhiệm vai trò chỉ huy trưởng/ chỉ huy phó dự án
Tại Công ty CP Địa kỹ thuật tiên tiến RAITO - FECON Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng cạnh tranh, chế độ đầy đủ
- Cơ hội tham gia dự án công nghệ mới, hiện đại, tiên tiến, học hỏi cùng các chuyên gia nước ngoài
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Địa kỹ thuật tiên tiến RAITO - FECON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
