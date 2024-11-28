Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng chi nhánh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 106 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân công hợp lý, đảm bảo sự vận hành hiệu quả của nhà hàng
Giải quyết tất cả phát sinh (nếu có) đảm bảo sự hài lòng của khách hàng
Hướng dẫn, đào tạo nhân viên thuộc bộ phận của mình
Trường hợp nhà hàng quá tải, nhân viên không đủ để phục vụ, Quản lý sẽ làm các công việc của một người phục vụ bình thường như: nhận order, đưa món ăn lên cho khác và các yêu cầu khác từ khách trong quyền hạn
Báo cáo công việc cho cấp trên
Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20-35 tuổi
Ngoại hình sáng, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Tiếng Anh: kinh nghiệm giao tiếp tiếng Anh môi trường F&B lưu loát
Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm vị trí tương đương

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ cơm trưa, chỗ gửi xe miễn phí
Được xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần
Được hưởng đầy đủ các phúc lợi như lương thưởng phù hợp với năng lực, chính sách tiền sinh nhật, Lễ, Tết,
Thưởng tháng 13 (làm trên 6 tháng). Chế độ tang chế, hiếu, hỷ... cho nhân viên chính thức
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm
Du lịch và thưởng tùy theo hiệu quả công ty...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 179 Cao Thắng nối dài, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-ca-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job257986
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Phở 24
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Phở 24 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
Phở 24
Hạn nộp: 26/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 11 Triệu
Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Hạn nộp: 26/01/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Hạn nộp: 24/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 25/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MISSO VN
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MISSO VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MISSO VN
Hạn nộp: 23/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/02/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Hạn nộp: 24/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH MTV Phổ Đình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu
Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Hạn nộp: 19/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Hàng Sushi Masa
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Nhà Hàng Sushi Masa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Nhà Hàng Sushi Masa
Hạn nộp: 20/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Phở 24
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Phở 24 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
Phở 24
Hạn nộp: 26/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 11 Triệu
Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Hạn nộp: 26/01/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Hạn nộp: 24/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 25/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MISSO VN
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MISSO VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MISSO VN
Hạn nộp: 23/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/02/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Hạn nộp: 24/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH MTV Phổ Đình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu
Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Hạn nộp: 19/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Hàng Sushi Masa
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Nhà Hàng Sushi Masa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Nhà Hàng Sushi Masa
Hạn nộp: 20/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MAXSIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH MAXSIM
12 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Ẩm Thực Nhân Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Ẩm Thực Nhân Phát
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH SOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH SOL
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH TOP FOOD VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TOP FOOD VIET NAM
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH BOBAE ASIA FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH BOBAE ASIA FOOD
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 95 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
85 - 95 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty CP Trung Nguyên Franchising
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Thuận Quân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thuận Quân
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG XANH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG XANH SÀI GÒN
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Dịch vụ TL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch vụ TL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH E-HO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH E-HO GLOBAL
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG XANH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG XANH SÀI GÒN
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CP Trung Nguyên Franchising
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MAXSIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 125 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH MAXSIM
125 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm