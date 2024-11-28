Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL
- Hồ Chí Minh: 106 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân công hợp lý, đảm bảo sự vận hành hiệu quả của nhà hàng
Giải quyết tất cả phát sinh (nếu có) đảm bảo sự hài lòng của khách hàng
Hướng dẫn, đào tạo nhân viên thuộc bộ phận của mình
Trường hợp nhà hàng quá tải, nhân viên không đủ để phục vụ, Quản lý sẽ làm các công việc của một người phục vụ bình thường như: nhận order, đưa món ăn lên cho khác và các yêu cầu khác từ khách trong quyền hạn
Báo cáo công việc cho cấp trên
Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình sáng, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Tiếng Anh: kinh nghiệm giao tiếp tiếng Anh môi trường F&B lưu loát
Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm vị trí tương đương
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL Thì Được Hưởng Những Gì
Được xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần
Được hưởng đầy đủ các phúc lợi như lương thưởng phù hợp với năng lực, chính sách tiền sinh nhật, Lễ, Tết,
Thưởng tháng 13 (làm trên 6 tháng). Chế độ tang chế, hiếu, hỷ... cho nhân viên chính thức
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm
Du lịch và thưởng tùy theo hiệu quả công ty...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
