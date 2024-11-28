Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng chi nhánh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 106 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân công hợp lý, đảm bảo sự vận hành hiệu quả của nhà hàng

Giải quyết tất cả phát sinh (nếu có) đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Hướng dẫn, đào tạo nhân viên thuộc bộ phận của mình

Trường hợp nhà hàng quá tải, nhân viên không đủ để phục vụ, Quản lý sẽ làm các công việc của một người phục vụ bình thường như: nhận order, đưa món ăn lên cho khác và các yêu cầu khác từ khách trong quyền hạn

Báo cáo công việc cho cấp trên

Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20-35 tuổi

Ngoại hình sáng, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Tiếng Anh: kinh nghiệm giao tiếp tiếng Anh môi trường F&B lưu loát

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm vị trí tương đương

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ cơm trưa, chỗ gửi xe miễn phí

Được xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần

Được hưởng đầy đủ các phúc lợi như lương thưởng phù hợp với năng lực, chính sách tiền sinh nhật, Lễ, Tết,

Thưởng tháng 13 (làm trên 6 tháng). Chế độ tang chế, hiếu, hỷ... cho nhân viên chính thức

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm

Du lịch và thưởng tùy theo hiệu quả công ty...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.