Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. Điều phối công việc bộ phận lễ tân

• Điều phối và lập kế hoạch cho các nhân sự thực hiện công việc trong ngày/tuần và tháng;

• Tổ chức phân công công việc cho nhân viên lễ tân;

• Thường xuyên kiểm tra trang phục, tác phong và thái độ làm việc của các nhân viên trong bộ phận, nhắc nhở các nhân viên thực hiện đúng nội quy, quy định của công ty, tòa nhà;

• Giám sát và đánh giá kết quả hoạt động của các nhân viên trong bộ phận.

2. Đón tiếp khách VIP

• Trực tiếp làm việc và chăm sóc khách hàng để việc đón tiếp được chu đáo và không bị phát sinh các vấn đề khác;

• Hỗ trợ các nhân viên trong bộ phận chào đón, phục vụ, tiễn khách VIP, đảm bảo khách được phục vụ tốt nhất.

3. Xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng

• Xử lý những yêu cầu của khách hàng mà cấp dưới không giải quyết được;

• Phối hợp với các bộ phận liên quan đáp ứng tốt nhất những yêu cầu, giải quyết nhanh những phàn nàn để khách luôn hài lòng;

• Lưu lại những phàn nàn khó xử lý và cách giải quyết thích hợp để hướng dẫn nhân viên xử lý khi gặp lại tình huống tương tự.

4. Đào tạo, bồi dưỡng nhân sự

• Lên kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các nhân viên trong bộ phận;

• Phân công việc hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới của bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

• Trình độ học vấn/Chuyên môn: Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học; Giao tiếp Tiếng Anh, Tiếng Hàn thành thạo;

• Kinh nghiệm liên quan: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm hoặc được đào tạo ngành nghề liên quan;

• Phẩm chất /Thái độ làm việc: Công tâm, cầu tiến, tinh thần trách nhiệm cao, ý thức dịch vụ tốt, đáng tin cậy;

• Các kỹ năng cơ bản: Vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Outlook);

• Kỹ năng giao tiếp, trình bày, soạn thảo văn bản; • Có khả năng Phân tích tính toán các số liệu trung gian/tài chính cơ bản;

• Tổ chức, giải quyết vấn đề & xử lý khiếu nại của khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh, hấp dẫn;

- Được đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định Luật lao động;

- Thưởng vào dịp lễ, tết;

- Tham gia hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ...;

- Môi trường năng động, sáng tạo;

- Được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển nghề nghiệp;

- Khuyến khích tính tự chủ, độc lập và sáng tạo trong công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin