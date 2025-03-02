Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO
Ngày đăng tuyển: 02/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: , Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Có nghiệp vụ xuất nhập khẩu, hiểu rõ và nắm vững các quy trình và thủ tục xuất nhập khẩu.
- Giao dịch, đàm phán với nhà cung cấp trong và ngoài nước để tìm kiếm các nguồn nguyên liệu phù hợp và có giá hợp lý cho công ty.
- Tìm kiếm, phát triển các nguồn nguyên liệu và nhà cung cấp mới thông qua các nhà cung cấp, internet, thương mại điện tử v.v...
- Lập chứng từ cần thiết phục vụ công tác nhập hàng như: Hợp đồng, Invoice, Packing list.
- Kiểm tra tính phù hợp của bộ hồ sơ thông quan như: Hợp đồng, Invoice, Packing list, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, vận đơn...
- Làm việc với các bên logistics, đối tác... để làm thủ tục thông quan hàng hóa, kiểm soát tình trạng hàng hóa đúng hạn.
- Tập hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán dịch vụ cho các đối tác cung cấp dịch vụ logistic hàng hóa, công bố hợp quy tại Việt Nam (Hóa đơn cước, hóa đơn dịch vụ ...), hoàn thiện hồ sơ thanh toán các mặt hàng khác được chỉ định từ Quản lý.
- Chịu trách nhiệm các phần việc hỗ trợ làm việc, tác vụ hành chính, thủ tục của nhóm XNK với các phòng ban liên quan: đóng dấu hoàn thiện chứng từ...với Phòng Hành chính, thủ tục tạm ứng/thanh toán ...với Kế toán.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 76 Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

