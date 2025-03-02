Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

- Có nghiệp vụ xuất nhập khẩu, hiểu rõ và nắm vững các quy trình và thủ tục xuất nhập khẩu.

- Giao dịch, đàm phán với nhà cung cấp trong và ngoài nước để tìm kiếm các nguồn nguyên liệu phù hợp và có giá hợp lý cho công ty.

- Tìm kiếm, phát triển các nguồn nguyên liệu và nhà cung cấp mới thông qua các nhà cung cấp, internet, thương mại điện tử v.v...

- Lập chứng từ cần thiết phục vụ công tác nhập hàng như: Hợp đồng, Invoice, Packing list.

- Kiểm tra tính phù hợp của bộ hồ sơ thông quan như: Hợp đồng, Invoice, Packing list, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, vận đơn...

- Làm việc với các bên logistics, đối tác... để làm thủ tục thông quan hàng hóa, kiểm soát tình trạng hàng hóa đúng hạn.

- Tập hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán dịch vụ cho các đối tác cung cấp dịch vụ logistic hàng hóa, công bố hợp quy tại Việt Nam (Hóa đơn cước, hóa đơn dịch vụ ...), hoàn thiện hồ sơ thanh toán các mặt hàng khác được chỉ định từ Quản lý.

- Chịu trách nhiệm các phần việc hỗ trợ làm việc, tác vụ hành chính, thủ tục của nhóm XNK với các phòng ban liên quan: đóng dấu hoàn thiện chứng từ...với Phòng Hành chính, thủ tục tạm ứng/thanh toán ...với Kế toán.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc.