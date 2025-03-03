Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Language Link Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8 - 11 triệu/tháng (offer theo kinh nghiệm) + % doanh thu. Thu nhập trung bình 12 - 25 triệu/tháng - Hưởng 100% lương cứng + commission trong thời gian thử việc - Chế độ nghỉ phép 16 ngày + nghỉ ốm 3 ngày/ năm - Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, Bảo hiểm sức khỏe PTI 24/7 - Lộ trình đào tạo bài bản, Leader tận tâm và đồng hành trong suốt quá trình làm việc - Môi trường quốc tế năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân - Cơ hội thăng tiến lên Senior/ Team Lead nếu , Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Gọi điện, giới thiệu và tư vấn về các khóa học Tiếng Anh tại trung tâm

- Tiếp đón khách hàng đến trung tâm, tư vấn khóa học, đặt lịch kiểm tra trình độ cho học viên

- Tham gia các event/ hoạt động direct sales theo kế hoạch của trung tâm

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

- Thời gian làm việc: Xoay ca linh hoạt, 1 tuần nghỉ 1.5 - 2 ngày

- Thời gian làm việc:

+ Ca 1: 9h30 - 19h

+ Ca 2: 13h30 - 21h30

- Địa điểm làm việc: Lựa chọn 1 trong 2 cơ sở sau:

- Địa điểm làm việc:

+ 34T Hoàng Đạo Thúy

+ 24 Đại Cồ Việt

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã/ Chuẩn bị Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng, có thể đảm bảo thời gian làm việc xoay ca tại trung tâm

- Đã/ Chuẩn bị Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng

- Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực telesales, tư vấn tuyển sinh hoặc chăm sóc khách hàng tại các trung tâm Tiếng Anh/ đơn vị giáo dục Tiếng Anh

- Ngoại hình thiện cảm, tác phong thân thiện, tự tin

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tự tin, không nói ngọng, nói lắp

- Không ngại telesales và các hoạt động direct sales tại trường học, khu vực đông dân cư

Tại Language Link Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Language Link Việt Nam

