Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7th Floor, Doji Tower, 81 - 83 - 83B - 85 Ham Nghi, Ward Nguyen Thai Binh, District 1, HCMC.

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát và đánh giá tính tuân thủ của các hoạt động nghiệp vụ của công ty, người hành nghề chứng khoán theo quy định pháp luật và quy trình nghiệp vụ của công ty;

- Đóng góp ý kiến về các quy trình hoạt động của các phòng ban trong công ty;

- Tham gia xây dựng kế hoạch kiểm soát, lập báo cáo kiểm soát nội bộ;

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trình độ chuyên môn về luật, kế toán, kiểm toán

- Có kinh nghiệm làm việc tại Công ty chứng khoán

- Có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán; hoặc chứng chỉ chuyên môn Cơ bản về chứng khoán và chứng chỉ chuyên môn về Pháp luật chứng khoán

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, liêm khiết, khách quan;

- Vận dụng thành thạo kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán, hệ thống pháp luật phục vụ công tác kiểm soát nội bộ;

- Có khả năng quản lý nhóm;

- Có kỹ năng phân tích kiểm soát tổ chức công việc;

- Có khả năng giao tiếp tốt, trình bày, soạn thảo báo cáo và văn bản phù hợp;

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin