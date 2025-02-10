Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Du lịch, liên hoan, sinh nhật,..., Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý nhân sự
Hỗ trợ xây dựng định biên, điều chuyển nhân viên của Hệ thống cửa hàng theo định biên đã được phê duyệt của từng cửa hàng.
Phối hợp cùng phòng nhân sự xử lý các vấn đề nhân sự phát sinh
Quản lý cửa hàng
Phối hợp với cửa hàng trưởng đề xuất cung ứng và luân chuyển hàng hóa phù hợp cho Hệ thống cửa hàng, đàm bảo đủ số lượng hàng bán, tối đa hóa hiệu quả kinh doanh cho Cửa hàng.
Giám sát hoạt động kiểm kê định kỳ của các cửa hàng được phân công quản lý, giảm thiểu tối đa thất thoát của cửa hàng
Giám sát việc vận hành và tuân thủ của Hệ thống cửa hàng.
Giám sát việc thực hiện đúng nội quy, quy định, quy trình vận hành tại các cửa hàng được giao
Giám sát việc thực hiện công việc các vị trí tại Cửa hàng.
Nhắc nhở, đánh giá, và lập biên bản vi phạm đối với nhân viên/quản lý cửa hàng theo Quy định của công ty.
Giám sát, nhắc nhở việc trưng treo hàng hóa theo đúng quy định về layout, guildline của cửa hàng.
Giám sát việc thực hiện Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng theo đúng tiêu chuẩn của Công ty
Giám sát việc thực hiện các chương trình Marketing của công ty tại Hệ thống cửa hàng.
Giám sát các khoản thu chi, tài chính (quỹ tiền lẻ, doanh thu...) trong cửa hàng
Giám sát hình ảnh nhân viên (trang phục, tác phong, thái độ, kỹ năng, nghiệp vụ).
Hỗ trợ phát triển kinh doanh của Hệ thống cửa hàng
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và uỷ quyền của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị kinh doanh/ Marketing/ Kinh tế,... ưu tiên ứng viên có các chửng chỉ liên quan đến vận hành hệ thống bán lẻ.
Có kiến thức về các phương pháp, mô hình vận hành hệ thống kinh doanh thời trang.
Có tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực bán lẻ, 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và phần mềm bán hàng.
Có kỹ năng quản lý hàng hóa: kiểm kê, kiểm soát hàng tồn, đặt hàng, trưng bày hàng hóa,....
Có kỹ năng quản lý nhân sự: đào tạo, huấn luyện, khuyến khích, động viên, khen thưởng , kỷ luật cho nhân viên,...
Có kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.
Có khả năng tổng hợp, phân tích, lập các báo cáo theo yêu cầu của quản lý.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 57, Ngõ 38/58, tổ 37, cụm 5, đường Võ Chí Công, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

