Tuyển Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Cộng Hoà, P12, Tân Bình

- Tuyển dụng nhân sự & quản lý Team 10-12 sales/team

- Training cho nhân viên kỹ năng làm việc, giám sát, quản lý kết quả nhân viên mỗi ngày.

- Báo cáo hàng ngày cho quản lý trực tiếp

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến Thứ 6 (8h30 đến 17h30), Thứ 7 (Từ 8h30 đến 15h), Chủ nhật và ngày lễ nghỉ.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Có kinh nghiệm quản lý là 1 lợi thế

- Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, cầu tiến

- Mong muốn và có đam mê trong lĩnh vực Kinh doanh, Tài chính.

- Ưu tiên các bạn đã từng làm trong lĩnh vực tài chính

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15.000.000-20.000.000d/tháng (bao gồm hoa hồng doanh số + Thưởng tháng/quí & tăng theo năng lực)

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, review tăng lương định kỳ (Được HR ASIA đánh giá là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2020")

- Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN, Công đoàn

- Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng để phục vụ cho công việc kinh doanh

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Phần thưởng riêng, hấp dẫn dành cho các cá nhân có kết quả kinh doanh xuất sắc hàng tháng/hàng quý/hàng năm

- Du lịch trong và ngoài nước hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

