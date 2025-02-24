Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần siêu thị kệ giá làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: 30.000đ/ngày công thực tế. Thưởng các ngày lễ tết và các dịp khác theo quy định của công ty; Hưởng các chính sách phúc lợi từ Công ty. Làm việc giờ hành chính từ 8h00 - 17h30, nghỉ trưa 1h30p từ thứ Hai tới thứ Bảy hàng tuần., Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường nhằm đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu, doanh số...hàng tuần/tháng.

Thiết lập, chăm sóc và duy trì quan hệ với khách hàng. Khai thác thị trường kinh doanh trên data khách hàng có sẵn & mở rộng tìm kiếm khách hàng mới.

Khảo sát thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh, đưa ra các đánh giá, giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng trưởng kinh doanh. Phân tích thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Tham mưu cho Ban giám đốc các phương án kế hoạch triển khai các chương trình kinh doanh, xúc tiến kinh doanh, chăm sóc khách hàng,... nhằm mở rộng thì trường kinh doanh và thúc đẩy doanh số.

Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, marketing, quảng cáo sản phẩm dịch vụ.

Quản lý đội ngũ Nhân viên kinh doanh chi nhánh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số chi nhánh.

Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh chi nhánh: Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ Nhân viên Kinh doanh trong việc tìm kiếm khách hàng, tư vấn, xử lý đơn hàng và công nợ hàng tháng.

Phối hợp với các bộ phận khác (Thiết kế, sản xuất…) nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất.

Phối hợp thủ kho kiểm soát số lượng hàng tồn kho theo định mức tồn kho tối thiểu. Đảm bảo tiêu chuẩn của hàng hóa trong kho đúng quy định, quy trình trước khi xuất hàng cho khách.

Hỗ trợ Nhân viên kinh doanh trong việc xử lý các sai hỏng trong quá trình lắp đặt, bàn giao cho khách hàng.

Lập báo cáo kinh doanh hàng tháng/quý/năm.

Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc giao phó.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm trong ngành: Nội thất, Vật liệu xây dựng…

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, tổ chức, phân công công viẹc hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nắm vững kiến thức về Kinh doanh, Marketing, chăm sóc khách hàng.

Có tư duy nhạy bén, chủ động & linh hoạt điều phối công việc.

Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

Năng động, nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công ty cổ phần siêu thị kệ giá Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng: Từ 10 triệu VND trở lên

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần siêu thị kệ giá

