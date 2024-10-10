Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Trưởng nhóm Marketing

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 66 Nguyễn Văn Thoại, Ngũ Hành Sơn

Quản lý team marketing từ quản lý nhân sự, phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất. Xây dựng, phát triển các chiến lược và chiến dịch tiếp thị để marketing cho sản phẩm, dịch vụ qua các kênh: mạng xã hội, web, truyền thông, quảng cáo... Lên chiến lược, kế hoạch branding thương hiệu công ty, chiến lược phát triển sản phẩm Phân tích, đánh giá thị trường, vi người tiêu dùng, nghiên cứu sản phẩm mới, thiết kế mới để phát triển sản phẩm hoặc cảnh báo rủi ro. Phụ trách lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, nội dung PR, Page, Webstie, Youtube.. Quảng cáo Google, SEO, Quảng cáo Facebook, TikTok và các nền tảng phù hợp• Lên ý tưởng tổ chức sự kiện, truyền thông quảng bá dịch vụ ở đơn vị... Chuẩn bị và giám sát ngân sách tiếp thị hàng quý và hàng năm và phân bổ chi phí hiệu quả. Đo lường và báo cáo về hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, so sánh với mục tiêu, điều chỉnh khi cần. Tạo ra các sản phẩm video ngắn, Edit hình ảnh đăng trên các nền tảng MXH. Phân tích thị trường, hành vi người tiêu dùng.
• Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực marketing, từng làm trưởng nhóm marketing từ 1 tháng trở lên là lợi thế.
• Thành thạo trong việc lập kế hoạch, tạo và triển khai chiến dịch tiếp thị.
• Kinh nghiệm trong xác định đối tượng mục tiêu, kênh thu hút khách hàng tiềm năng.
• Kiến thức, kỹ năng về các công cụ phân tích trang web (ví dụ: Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends).
• Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu hóa các chiến dịch Google Adwords, Facebook Ads.
• Sáng tạo, viết nội dung và kịch bản video tốt, biết thiết kế hình ảnh, edit video.
• Cập nhật các xu hướng mới nhất và các phương pháp hay nhất trong marketing.
• Thành thạo các công cụ đo lường hiệu suất.
• Kỹ năng lãnh đạo và tạo động lực.
• Kỹ năng giao tiếp.
• Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề

Lương thỏa thuận theo năng lực; Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện; Hỗ trợ cơm ca 1 buổi/ngày; Nghỉ 4-5 ngày/tháng; Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật Việt Nam; Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Tập đoàn; Có chế độ nghỉ phép thường niên 12 ngày/ năm; Các chế độ dành cho Người lao động: Sinh nhật, hiếu hỉ, đau ốm... Tham gia team building hàng năm và nhiều hoạt động văn hoá khác.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 66 Nguyễn Văn Thoại

