Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen
- Đà Nẵng: tầng 6, 630
- 632 Ngô Quyền, Sơn Trà, Quận Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Đảm bảo nhân viên Content thực hiện đúng theo tiêu chuẩn hệ thống công việc
Đảm bảo nhân viên Media thực hiện đúng theo tiêu chuẩn hệ thống công việc
Hoạch định, lãnh đạo thực thi và kiểm soát sự phát triển các kênh truyền thông của Công ty (Website, Tiktok, Fanpage, Group Zalo, Youtube)
Đề xuất và triển khai, thực thi trực tiếp các chiến dịch quảng cáo của phòng Marketing
Thực thi chạy Ads và tối ưu Ads, đảm bảo hiệu quả về các chỉ số Marketing bao gồm Lead, Doanh thu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chuyên môn về Content, Media và gu thẩm mỹ phù hợp với đối tượng khách hàng
Ứng dụng được AI cho các công tác Marketing
Kỹ năng chạy Digital MKT (FB Ads, Website)
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Digital Marketing, từ 1 năm ở vị trí teamleader.
Am hiểu về các kênh quảng cáo paid ads và công cụ quảng cáo như Google Ads, FB ads
Có kinh nghiệm lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch MKT hiệu quả.
Có kỹ năng về quản lý đội nhóm, biết tạo động lực cho đội nhóm hoàn thành tốt mục tiêu.
2. Thái độ con người phù hợp
Trách nhiệm trong công việc
Kiên trì, chịu khó, bám đuổi mục tiêu
Tích cực, lạc quan, vui vẻ
Mong muốn phát triển bản thân, gắn bó lâu dài với công ty
Nỗ lực cho sự xuất sắc
Chủ động hoàn thành mục tiêu
Có tư duy phát triển bản thân
3. Yêu cầu khác:
Có laptop cá nhân
Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ (Thoả thuận tùy theo năng lực chuyên môn)
Thưởng: 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ
2. Các phúc lợi khác:
Được đào tạo về sản phẩm, chuyên môn Logistics cho người mới bắt đầu
Xét tăng bậc, tăng lương theo năm
Chế độ làm việc online 4 buổi/tháng
Phép năm (24 ngày nghỉ có lương/năm)
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Thưởng hiệu suất thử việc
Thưởng nóng với thành tích vượt trội
Thưởng các dịp lễ lớn
Company trip
Được đóng BHXH ngay từ tháng đầu tiên khi trở thành nhân viên chính thức
Lương thứ 13
Đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng
Chế độ hiếu hỷ, tổ chức sinh nhật, tổ chức các ngày lễ 8/3, 20/10
Đào tạo nội bộ, nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý
Các hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe định kỳ
Môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
