Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: tầng 6, 630 - 632 Ngô Quyền, Sơn Trà, Quận Sơn Trà
Mức lương 10 - 15 Triệu
Số lượng tuyển 1 người
Kinh nghiệm 2 năm
Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: tầng 6, 630 - 632 Ngô Quyền, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đảm bảo nhân viên Content thực hiện đúng theo tiêu chuẩn hệ thống công việc

Đảm bảo nhân viên Media thực hiện đúng theo tiêu chuẩn hệ thống công việc

Hoạch định, lãnh đạo thực thi và kiểm soát sự phát triển các kênh truyền thông của Công ty (Website, Tiktok, Fanpage, Group Zalo, Youtube)

Đề xuất và triển khai, thực thi trực tiếp các chiến dịch quảng cáo của phòng Marketing

Thực thi chạy Ads và tối ưu Ads, đảm bảo hiệu quả về các chỉ số Marketing bao gồm Lead, Doanh thu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng & kinh nghiệm

Có chuyên môn về Content, Media và gu thẩm mỹ phù hợp với đối tượng khách hàng

Ứng dụng được AI cho các công tác Marketing

Kỹ năng chạy Digital MKT (FB Ads, Website)

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Digital Marketing, từ 1 năm ở vị trí teamleader.

Am hiểu về các kênh quảng cáo paid ads và công cụ quảng cáo như Google Ads, FB ads

Có kinh nghiệm lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch MKT hiệu quả.

Có kỹ năng về quản lý đội nhóm, biết tạo động lực cho đội nhóm hoàn thành tốt mục tiêu.

2. Thái độ con người phù hợp

Trách nhiệm trong công việc

Kiên trì, chịu khó, bám đuổi mục tiêu

Tích cực, lạc quan, vui vẻ

Mong muốn phát triển bản thân, gắn bó lâu dài với công ty

Nỗ lực cho sự xuất sắc

Chủ động hoàn thành mục tiêu

Có tư duy phát triển bản thân

3. Yêu cầu khác:

Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen Thì Được Hưởng Những Gì

1.Thu nhập hấp dẫn:

Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ (Thoả thuận tùy theo năng lực chuyên môn)

Thưởng: 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ

2. Các phúc lợi khác:

Được đào tạo về sản phẩm, chuyên môn Logistics cho người mới bắt đầu

Xét tăng bậc, tăng lương theo năm

Chế độ làm việc online 4 buổi/tháng

Phép năm (24 ngày nghỉ có lương/năm)

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Thưởng hiệu suất thử việc

Thưởng nóng với thành tích vượt trội

Thưởng các dịp lễ lớn

Company trip

Được đóng BHXH ngay từ tháng đầu tiên khi trở thành nhân viên chính thức

Lương thứ 13

Đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng

Chế độ hiếu hỷ, tổ chức sinh nhật, tổ chức các ngày lễ 8/3, 20/10

Đào tạo nội bộ, nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý

Các hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe định kỳ

Môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen

