Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MẶT TRỜI HỒNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MẶT TRỜI HỒNG
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MẶT TRỜI HỒNG

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MẶT TRỜI HỒNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 1454

- 1455 Mê Linh, Liên Chiểu, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và triển khai một kế hoạch marketing toàn diện phù hợp với các mục tiêu và đối tượng của công ty.
Dẫn dắt và quản lý đội ngũ marketing để đảm bảo tất cả các hoạt động marketing được thực hiện hiệu quả và hiệu suất.
Tiến hành nghiên cứu và phân tích thị trường để xác định đối tượng khách hàng, xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Tạo và quản lý nội dung cho các kênh marketing khác nhau, bao gồm mạng xã hội, email, trang web và quảng cáo.
Quản lý và phân tích dữ liệu và số liệu thống kê marketing để đo lường hiệu quả của các chiến dịch và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
Hợp tác với các nhóm chức năng khác như bán hàng, phát triển sản phẩm và hỗ trợ khách hàng để đảm bảo thông điệp thương hiệu và trải nghiệm khách hàng liên tục và nhất quán.
Cập nhật với các xu hướng ngành, công nghệ mới nổi và các phương pháp tốt nhất trong lĩnh vực marketing và quảng cáo.
Tạo và quản lý ngân sách marketing để đảm bảo tất cả các hoạt động được thực hiện trong phạm vi ngân sách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing, truyền thông hoặc ngành tương đương;
Có từ 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing hoặc lĩnh vực tương đương; ít nhất 2 năm có kinh nghiệm trong vai trò leader.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý mạnh mẽ, có khả năng truyền cảm hứng và phát triển đội ngũ.
Có kinh nghiệm trong phát triển và thực hiện các chiến dịch và sáng kiến marketing thành công.
Kỹ năng phân tích mạnh mẽ và khả năng sử dụng dữ liệu để ra quyết định marketing.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MẶT TRỜI HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
Qũy sinh nhật hằng tháng.
Môi trường năng động, đa văn hóa.
Bonus ngày lễ.
Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp theo Luật Lao động
Hai khóa học tiếng Anh miễn phí tại trung tâm cho nhân viên hoặc người thân
Các khóa học tiếng Anh miễn phí cho con cán bộ nhân viên
Team Building, Company Trip.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MẶT TRỜI HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MẶT TRỜI HỒNG

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MẶT TRỜI HỒNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 419-421 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

