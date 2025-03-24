Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Tnhh Thương Mại Quyên Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Triển khai hoạt động và phát triển kế hoạch tiếp thị của nhóm Marketing theo đúng định hướng của công ty.

Lập kế hoạch, triển khai các hoạt động Marketing Online & offline để xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.

Thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ, phối hợp với phòng nhân sự để truyền bá văn hóa công ty.

Lập kế hoạch làm việc của nhân viên hàng tuần, hàng tháng để đảm bảo đạt mục tiêu để ra.

Quản lý ngân sách Marketing được duyệt.

Lập kế hoạch, điều phối công việc của nhân viên

Lập qui trình & triển khai, giám sát qui trình hoạt động của phòng

Đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo chỉ tiêu KPIs của nhân viên

Đào tạo, bố trí, theo dõi, đánh giá hoạt động và thành tích của CBNV trực thuộc.

Tạo điều kiện và hỗ trợ kịp thời từng cá nhân nhằm phát huy hết khả năng của CBNV nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.

Đánh giá, nhận xét các ưu/ nhược điểm nhằm có kế hoạch đào tạo, định hướng phát triển.