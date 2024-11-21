Tuyển Call Center Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Call Center Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Venesa
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty TNHH Venesa

Call Center

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại Công ty TNHH Venesa

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 60B Nguyễn Thông, P9, Quận 3, TP.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Telemarketing Team Leader, Call Center Teamleader, Contact teamleader)
- Năng lực telesales, telemarketing
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, nắm bắt tâm lý
- Kỹ năng tạo động lực làm việc

Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 20-30tr/tháng
Lương cơ bản 10-15tr + Phụ cấp + Bonus
- Đóng đầy đủ chế độ bhyt-bhxh theo quy định nhà nước
- Chế độ thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Venesa

Công ty TNHH Venesa

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội

