Tuyển Call Center Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60B Nguyễn Thông, P9, Quận 3, TP.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Telemarketing Team Leader, Call Center Teamleader, Contact teamleader)

- Năng lực telesales, telemarketing

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, nắm bắt tâm lý

- Kỹ năng tạo động lực làm việc

Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 20-30tr/tháng

Lương cơ bản 10-15tr + Phụ cấp + Bonus

- Đóng đầy đủ chế độ bhyt-bhxh theo quy định nhà nước

- Chế độ thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin