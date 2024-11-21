Tuyển Call Center Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại Công ty TNHH Venesa
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 60B Nguyễn Thông, P9, Quận 3, TP.HCM, Quận 3
Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Telemarketing Team Leader, Call Center Teamleader, Contact teamleader)
- Năng lực telesales, telemarketing
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, nắm bắt tâm lý
- Kỹ năng tạo động lực làm việc
Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập trung bình từ 20-30tr/tháng
Lương cơ bản 10-15tr + Phụ cấp + Bonus
- Đóng đầy đủ chế độ bhyt-bhxh theo quy định nhà nước
- Chế độ thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa
