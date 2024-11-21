Tuyển Call Center CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 16, Đ. Âu Cơ, P. Tân Sơn Nhì, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Xử lý các yêu cầu, thắc mắc và khiếu nại từ khách hàng của EVN.

- Hỗ trợ khách hàng đang sử dụng điện hộ gia đình, doanh nghiệp và điện năng lượng mặt trời do EVN cung cấp.

(Có thể chọn 1 trong 2 nơi để làm việc)

- Hình thức: Fulltime, Partime (4 tiếng)

- Xoay Ca:

+ Ca 1: 6h00 - 14h00

+ Ca 2: 14h00 - 22h00

+ Ca3: 22h00 - 6h00

+ Ca Hành chính

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Thận trọng và lắng nghe khách hàng.

- Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng.

- Trách nhiệm và tổ chức tốt để xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định từ 8 Triệu - 12 Triệu

- Môi trường làm việc năng động và thân thiện.

- Hỗ trợ cơm trưa văn phòng

- Thưởng hoan thành công việc

- Thưởng khuyến khích

- Hưởng BHXH, BHTN, BHYT

- Lương thưởng Tháng 13

- Thưởng Sinh nhật, Lễ, Tết

- Miễn phí Đào tạo

- Hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong thời gian Đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI

