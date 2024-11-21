Tuyển Call Center CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 16, Đ. Âu Cơ, P. Tân Sơn Nhì, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Xử lý các yêu cầu, thắc mắc và khiếu nại từ khách hàng của EVN.
- Hỗ trợ khách hàng đang sử dụng điện hộ gia đình, doanh nghiệp và điện năng lượng mặt trời do EVN cung cấp.
(Có thể chọn 1 trong 2 nơi để làm việc)
- Hình thức: Fulltime, Partime (4 tiếng)
- Xoay Ca:
+ Ca 1: 6h00 - 14h00
+ Ca 2: 14h00 - 22h00
+ Ca3: 22h00 - 6h00
+ Ca Hành chính
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Thận trọng và lắng nghe khách hàng.
- Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng.
- Trách nhiệm và tổ chức tốt để xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập ổn định từ 8 Triệu - 12 Triệu
- Môi trường làm việc năng động và thân thiện.
- Hỗ trợ cơm trưa văn phòng
- Thưởng hoan thành công việc
- Thưởng khuyến khích
- Hưởng BHXH, BHTN, BHYT
- Lương thưởng Tháng 13
- Thưởng Sinh nhật, Lễ, Tết
- Miễn phí Đào tạo
- Hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong thời gian Đào tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
