Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH PRIMA THP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 1 Tòa nhà Bách Việt, 41 An Nhơn, Phường 17, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Tư vấn và hỗ trợ KH về sản phẩm theo data có sẵn (Tỷ lệ chốt đơn cao).

Xử lý các yêu cầu và thắc mắc của khách hàng qua hệ thống call center.

Chăm sóc khách hàng: trước - trong - sau bán.

Không áp KPI, talktime, số lượng cuộc gọi.

Công ty cung cấp tất cả thiết bị hỗ trợ cần thiết cho công việc.

Làm việc tại văn phòng máy lạnh, không đi thị trường.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 18-30.

Có khả năng làm fulltime.

KHÔNG YÊU CẦU BẰNG CẤP, TRÌNH ĐỘ QUÁ CAO

Đam mê kinh doanh, thích giao tiếp, năng động và tự tin.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH PRIMA THP Thì Được Hưởng Những Gì

Thử Việc 1 tháng nhận full 100% lương (Lương 5.500.000 + Thưởng đơn hàng mới 50-100k/ đơn).

Chính thức: Lương + 7-9% hoa hồng + Thưởng.

Thu nhập upto 20 triệu.

Xét tăng lương định kỳ.

Có lộ trình thăng tiến theo năng lực.

Được tham gia miễn phí các khóa học đào tạo tại công ty.

Du lịch miễn phí hàng năm, sự kiện nội bộ và ngoài trời.

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Được hưởng các chế độ đãi ngộ của người lao động theo Luật lao động Việt Nam (BHYT, BHXH,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRIMA THP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.