Tuyển Call Center CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 10 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Call Center

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Mức lương
75 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 148 Hoàng Hoa Thám. P.12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 75 - 10 Triệu

- Tiếp nhận, tư vấn, giải đáp và phản hồi thông tin liên quan đến dịch vụ và sản phẩm.
- Thực hiện cuộc gọi ra cho khách hàng sử dụng dịch vụ nhằm khảo sát mức độ hài lòng, cung cấp thông tin, phản hồi kết quả xử lý thắc mắc, phàn nàn (nếu có).
- Thực hiện gọi ra theo các chương trình CSKH, thông báo chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng,....
- THUẦN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG, KHÔNG ÁP DOANH SỐ
- Thời gian làm việc: Xoay ca 8h/ ngày (1 Tuần được nghỉ 1 ngày)
- Bắt đầu lúc 6h và ca trễ nhất kết thúc lúc 22h và không có ca đêm
- Địa điểm làm việc: 148 Hoàng Hoa Thám. P.12, Q.Tân Bình

Với Mức Lương 75 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe
- Có khả năng đánh máy vi tính
- Có kinh nghiệm CSKH, tư vấn, telesale qua điện thoại từ 6 tháng trở lên

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp cơm trưa: 650k/ tháng
- Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;
- Được xem xét tăng lương hàng năm;
- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, tết dương lịch ( trị giá hiện kim)
- Quà mừng quốc tế thiếu nhi, tết trung thu ( dành cho con CBNV)
- Quà mừng bản thân kết hôn ( trị giá hiện kim);
- Quà chúc mừng sinh nhật ( trị giá hiện kim);
- Chúc mừng CBNV sinh con ( áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/ lần sinh
- Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như : hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...;
- Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty ;
- Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia;
- Được du lịch trong và ngoài nước ( tùy theo tình hình kinh doanh)
- Và được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viên 5 sao chất lượng cao tại Bệnh viện Tâm Anh, mua hàng ECOgreen...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 148 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

