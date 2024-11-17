Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

Call Center

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà TSA, 60/15

- 17 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Theo dõi, kiểm tra và đánh giá chất lượng công việc, nghiệp vụ của các nhân viên, đảm bảo tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn công việc, thúc đẩy nhân sự trong team hoàn thành công việc theo KPI định kỳ.
Dẫn dắt và quản lý nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng, phân bổ công việc, điều phối nhân viên đảm bảo công việc không tồn đọng, luôn giải quyết đúng thời hạn và tối ưu hóa thời gian xử lý yêu cầu của khách hàng.
Theo dõi những trường hợp nghỉ phép, đi trễ, nghỉ giữa giờ để nhắc nhở nhân viên tuân thủ đúng quy định công ty.
Kiểm tra hồ sơ, xét duyệt điều kiện tham gia chương trình của khách hàng.
Hỗ trợ nhân viên trong việc tương tác giữa các phòng ban liên quan về nghiệp vụ và quy trình. Theo dõi, phát hiện và xử lý nhanh chóng các vấn đề của phòng ban ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ, cung cấp hướng dẫn và tư vấn cho nhân viên về cách xử lý các trường hợp đặc biệt.
Hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ nhân viên mới bắt kịp tiến độ công việc và hòa nhập môi trường team nhanh chóng.
Xử lý các vấn đề nội bộ của team thuộc cấp quản lý, triển khai các nội quy, chính sách của công ty đưa xuống đảm bảo tính nhất quán và hoàn thành công việc.
Thành thạo hệ thống vận hành của phòng ban, chủ động đề xuất cải tiến và nâng cao chất lượng công việc cho cấp trên.
Tổ chức và điều phối các cuộc họp định kỳ để báo cáo công việc với cấp quản lý.
Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc ca đêm 21:00 - 6:00, 22:30 – 07:30 hoặc 23:30 - 08:30, 5 ngày/tuần.
21:00 - 6:00, 22:30 – 07:30 hoặc 23:30 - 08:30, 5 ngày/tuần.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí Chuyên viên Chăm sóc khách hàng/Chuyên viên quan hệ khách hàng hoặc các vị trí liên quan và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý team 7 - 10 người.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm
tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tâm lý học, Sư phạm, Khoa học Xã hội, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Thương mại,...
Tiếng Anh giao tiếp tốt, IELTS từ 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ/bằng cấp tương đương (yêu cầu bắt buộc).
Tiếng Anh giao tiếp tốt, IELTS từ 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ/bằng cấp tương đương
Kỹ năng giao tiếp tốt (làm việc với khách hàng & nội bộ), kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt, kỹ năng thương lượng, đàm phán.
Độ tuổi từ 25 – 35 tuổi, sức khỏe tốt và có thể làm ca đêm..
Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý tiến độ công việc và quản lý team chặt chẽ trong môi trường áp lực cao.
Ưu tiên các ứng viên:
Nhận việc sớm, phỏng vấn & nhận việc ngay.
Đã từng có kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng/Tổ chức tài chính và nắm vững nghiệp vụ về chăm sóc khách hàng.
Các ứng viên đã từng làm việc với nhà bank US.

Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực, lương cứng 25.000.000 VNĐ + Bonus.
Làm việc trong môi trường nước ngoài, thân thiện và chuyên nghiệp.
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ.
Team building/lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty.
Được training toàn bộ quy trình trước khi bắt đầu làm việc.
Được hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng các phần mềm như CRM, ZOOM theo yêu cầu của công ty.
Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc theo quy định của công ty.
Có khu pantry phục vụ miễn phí trà, bánh, coffee, mì... hàng ngày. Có lò vi sóng, tủ lạnh, nước nóng lạnh với view ngắm SG triệu đô.
Có khu nghỉ ngơi và khu ăn uống riêng biệt vào giờ nghỉ ca.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, hòa đồng với các phòng ban và hơn 60 nhân sự.
Lương thưởng xứng đáng với năng lực. đánh giá công bằng, khả năng thăng tiến trong công việc.
THÔNG TIN BỔ SUNG:
Loại hình làm việc: Full-time.
Ngành nghề: Dịch vụ tư vấn tài chính thị trường Mỹ (Không bảo hiểm, Không đa cấp).
Thời gian làm việc: 21:00 - 6:00, 22:30 – 07:30 hoặc 23:30 - 08:30 (Ca đêm do thị trường làm việc hoàn toàn tại Mỹ), 5 ngày/tuần.
Địa chỉ làm việc: 60/15 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP. HCM.
Nếu bạn mong muốn một môi trường làm việc tự do sáng tạo, có nhiều không gian để học hỏi và thể hiện chính mình, ứng tuyển vào OSC ngay nhé!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 60/15-17 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-senior-customer-service-thu-nhap-tren-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job250700
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 Việt Nam
Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
Bellsystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 Việt Nam
Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu
Bellsystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2.5 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 Việt Nam
Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bellsystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 Việt Nam
Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
Bellsystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 23/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 6.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Tuyển Call Center Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.3 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Tuyển Call Center Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Tuyển Call Center Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Call Center BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 9 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Tuyển Call Center Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 Việt Nam
Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
Bellsystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 Việt Nam
Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu
Bellsystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2.5 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 Việt Nam
Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bellsystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 Việt Nam
Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
Bellsystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 23/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 6.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Tuyển Call Center Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.3 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Tuyển Call Center Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Tuyển Call Center Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Call Center BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 9 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Tuyển Call Center Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIRO JAPAN
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH NEW ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH NEW ASIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Call Center Công ty cổ phần BE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần BE GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Call Center Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 50 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
16 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Call Center Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Call Center Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Call Center RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
35 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Call Center Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 83 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
7 - 83 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH PRIMA THP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY TNHH PRIMA THP
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Call Center Công ty Cổ phần Thẻ Du Lịch CRYSTAL BAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Thẻ Du Lịch CRYSTAL BAY
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Call Center Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Call Center CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA PLAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA PLAN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
14 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Call Center Nano Technologies làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 14 Triệu Nano Technologies
Tới 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Call Center CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Call Center CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 10 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
75 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY
10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Call Center Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 74 - 85 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
74 - 85 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Call Center Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Call Center Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 63 - 75 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
63 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Call Center Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
75 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Call Center CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Call Center Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Venesa
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm