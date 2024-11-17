Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà TSA, 60/15 - 17 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Theo dõi, kiểm tra và đánh giá chất lượng công việc, nghiệp vụ của các nhân viên, đảm bảo tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn công việc, thúc đẩy nhân sự trong team hoàn thành công việc theo KPI định kỳ.

Dẫn dắt và quản lý nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng, phân bổ công việc, điều phối nhân viên đảm bảo công việc không tồn đọng, luôn giải quyết đúng thời hạn và tối ưu hóa thời gian xử lý yêu cầu của khách hàng.

Theo dõi những trường hợp nghỉ phép, đi trễ, nghỉ giữa giờ để nhắc nhở nhân viên tuân thủ đúng quy định công ty.

Kiểm tra hồ sơ, xét duyệt điều kiện tham gia chương trình của khách hàng.

Hỗ trợ nhân viên trong việc tương tác giữa các phòng ban liên quan về nghiệp vụ và quy trình. Theo dõi, phát hiện và xử lý nhanh chóng các vấn đề của phòng ban ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ, cung cấp hướng dẫn và tư vấn cho nhân viên về cách xử lý các trường hợp đặc biệt.

Hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ nhân viên mới bắt kịp tiến độ công việc và hòa nhập môi trường team nhanh chóng.

Xử lý các vấn đề nội bộ của team thuộc cấp quản lý, triển khai các nội quy, chính sách của công ty đưa xuống đảm bảo tính nhất quán và hoàn thành công việc.

Thành thạo hệ thống vận hành của phòng ban, chủ động đề xuất cải tiến và nâng cao chất lượng công việc cho cấp trên.

Tổ chức và điều phối các cuộc họp định kỳ để báo cáo công việc với cấp quản lý.

Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Làm việc ca đêm 21:00 - 6:00, 22:30 – 07:30 hoặc 23:30 - 08:30, 5 ngày/tuần.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí Chuyên viên Chăm sóc khách hàng/Chuyên viên quan hệ khách hàng hoặc các vị trí liên quan và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý team 7 - 10 người.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tâm lý học, Sư phạm, Khoa học Xã hội, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Thương mại,...

Tiếng Anh giao tiếp tốt, IELTS từ 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ/bằng cấp tương đương (yêu cầu bắt buộc).

Kỹ năng giao tiếp tốt (làm việc với khách hàng & nội bộ), kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt, kỹ năng thương lượng, đàm phán.

Độ tuổi từ 25 – 35 tuổi, sức khỏe tốt và có thể làm ca đêm..

Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý tiến độ công việc và quản lý team chặt chẽ trong môi trường áp lực cao.

Ưu tiên các ứng viên:

Nhận việc sớm, phỏng vấn & nhận việc ngay.

Đã từng có kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng/Tổ chức tài chính và nắm vững nghiệp vụ về chăm sóc khách hàng.

Các ứng viên đã từng làm việc với nhà bank US.

Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực, lương cứng 25.000.000 VNĐ + Bonus.

Làm việc trong môi trường nước ngoài, thân thiện và chuyên nghiệp.

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Khám sức khỏe định kỳ.

Team building/lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty.

Được training toàn bộ quy trình trước khi bắt đầu làm việc.

Được hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng các phần mềm như CRM, ZOOM theo yêu cầu của công ty.

Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc theo quy định của công ty.

Có khu pantry phục vụ miễn phí trà, bánh, coffee, mì... hàng ngày. Có lò vi sóng, tủ lạnh, nước nóng lạnh với view ngắm SG triệu đô.

Có khu nghỉ ngơi và khu ăn uống riêng biệt vào giờ nghỉ ca.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, hòa đồng với các phòng ban và hơn 60 nhân sự.

Lương thưởng xứng đáng với năng lực. đánh giá công bằng, khả năng thăng tiến trong công việc.

THÔNG TIN BỔ SUNG:

Loại hình làm việc: Full-time.

Ngành nghề: Dịch vụ tư vấn tài chính thị trường Mỹ (Không bảo hiểm, Không đa cấp).

Thời gian làm việc: 21:00 - 6:00, 22:30 – 07:30 hoặc 23:30 - 08:30 (Ca đêm do thị trường làm việc hoàn toàn tại Mỹ), 5 ngày/tuần.

Địa chỉ làm việc: 60/15 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP. HCM.

Nếu bạn mong muốn một môi trường làm việc tự do sáng tạo, có nhiều không gian để học hỏi và thể hiện chính mình, ứng tuyển vào OSC ngay nhé!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

