Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5 Khối E, Tòa nhà Cộng Hòa Garden, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh., Tân Bình

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Thực hiện cuộc gọi ra nhằm thuyết phục khách hàng thanh toán các khoản vay quá hạn;

Khai thác thông tin, đưa ra phương án để khách hàng có thể thanh toán các khoản vay;

Cập nhật tình trạng khách hàng lên hệ thống;

Báo cáo kết quả làm việc;

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo đầu vào, trả lương ngay ngày đào tạo đầu tiên;

Giao tiếp tốt, xử lý tình huống khéo léo, linh hoạt;

Kiên trì, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc;

Có kinh nghiệm về Callcenter tại công ty tài chính, ngân hàng là điểm cộng;

Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.2 triệu nhận full lương từ tháng đầu tiên;

Tổng thu nhập từ 15 - 30 triệu/tháng, hoa hồng cạnh tranh;

Thưởng contest, thưởng thi đua, thưởng lương tháng 13;

Ký HĐLĐ chính thức ngay khi nhận việc;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTN 24h/7 đầy đủ theo quy định pháp luật;

Làm việc giờ hành chính từ 8h - 17h, được off 1 ngày trong tuần;

12 ngày phép/năm;

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm/ Giám sát,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.