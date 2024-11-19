Tuyển Call Center Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 8 ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tiếp nhận cuộc gọi hoặc cuộc gọi video call của khách hàng từ các trạm Livebank
Hỗ trợ thông tin, giải đáp thắc mắc cho khách hàng
Trao đổi thêm khi tham gia phỏng vấn trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/nữ
Độ tuổi 22 - 30
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Có kỹ năng giao tiếp, ngoại hình ưa nhìn
Có 6 tháng kinh nghiệm CSKH là lợi thế
Đáp ứng được yêu cầu ca xoay 24/7
Lưu ý: gửi CV có đính kèm ảnh cá nhân
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
Lương gross: 7.200.000 vnđ
Thưởng nhân viên xử lý cuộc gọi tốt
Thâm niên được tính từ ngày nhận việc
Hỗ trợ chi phí gửi xe
Thưởng lễ, lương tháng thứ 13, quà sinh nhật,...
Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định của Công ty,...
Được tham gia BHXH đầy đủ
Hàng tháng sẽ có lớp nghiệp vụ nâng cao kỹ năng/ nghiệp vụ chuyên môn
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong môi trường năng động trẻ trung
Địa chỉ: 57 Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
