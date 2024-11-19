Tuyển Call Center Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận cuộc gọi hoặc cuộc gọi video call của khách hàng từ các trạm Livebank

Hỗ trợ thông tin, giải đáp thắc mắc cho khách hàng

Trao đổi thêm khi tham gia phỏng vấn trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/nữ

Độ tuổi 22 - 30

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Có kỹ năng giao tiếp, ngoại hình ưa nhìn

Có 6 tháng kinh nghiệm CSKH là lợi thế

Đáp ứng được yêu cầu ca xoay 24/7

Lưu ý: gửi CV có đính kèm ảnh cá nhân

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross: 7.200.000 vnđ

Thưởng nhân viên xử lý cuộc gọi tốt

Thâm niên được tính từ ngày nhận việc

Hỗ trợ chi phí gửi xe

Thưởng lễ, lương tháng thứ 13, quà sinh nhật,...

Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định của Công ty,...

Được tham gia BHXH đầy đủ

Hàng tháng sẽ có lớp nghiệp vụ nâng cao kỹ năng/ nghiệp vụ chuyên môn

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong môi trường năng động trẻ trung

Địa chỉ: 57 Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

