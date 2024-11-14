Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 10 và tầng 11, Tòa nhà Văn phòng Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện tư vấn dịch vụ cho khách hàng trong mảng du lịch – khách sạn.

Trả lời giải đáp thắc mắc của khách hàng qua các cổng thông tin như điện thoại, chat online, zalo, mail, faebook...

Tiếp nhận thông tin khiếu nại, giải đáp và hướng dẫn thủ tục xử lý.

Cung cấp các dịch vụ chương trình khuyến mãi của công ty cho khách hàng.

Tiếp nhận và phân loại các cuộc gọi yêu cầu, thông tin của khách hàng để chuyển đến các bộ phận liên quan

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Hàn tốt 4 kỹ năng (bằng Topik 4 trở lên).

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm làm Chăm sóc khách hàng. Có kinh nghiệm ngành Call center là lợi thế.

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Có kỹ năng xử lý tình huống tốt và Có trách nhiệm với công việc

Có khả năng làm việc theo quy trình và biết tổ chức công việc cá nhân.

Ưu tiên có thể làm giờ giấc linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 vnđ.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển

Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao khả năng, và nghiệp vụ của bản thân

Chế độ BHXH, BHYT,.. theo quy định

Khám sức khỏe hằng năm

Nghỉ lễ theo lịch Hàn Quốc.

Cấp phát thiết bị khi làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin