Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Call Center

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 10 và tầng 11, Tòa nhà Văn phòng Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện tư vấn dịch vụ cho khách hàng trong mảng du lịch – khách sạn.
Trả lời giải đáp thắc mắc của khách hàng qua các cổng thông tin như điện thoại, chat online, zalo, mail, faebook...
Tiếp nhận thông tin khiếu nại, giải đáp và hướng dẫn thủ tục xử lý.
Cung cấp các dịch vụ chương trình khuyến mãi của công ty cho khách hàng.
Tiếp nhận và phân loại các cuộc gọi yêu cầu, thông tin của khách hàng để chuyển đến các bộ phận liên quan

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Hàn tốt 4 kỹ năng (bằng Topik 4 trở lên).
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm làm Chăm sóc khách hàng. Có kinh nghiệm ngành Call center là lợi thế.
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Có kỹ năng xử lý tình huống tốt và Có trách nhiệm với công việc
Có khả năng làm việc theo quy trình và biết tổ chức công việc cá nhân.
Ưu tiên có thể làm giờ giấc linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 vnđ.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển
Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao khả năng, và nghiệp vụ của bản thân
Chế độ BHXH, BHYT,.. theo quy định
Khám sức khỏe hằng năm
Nghỉ lễ theo lịch Hàn Quốc.
Cấp phát thiết bị khi làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 6F, An Sơn Building, 178/8 Nguyễn Văn Thương, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

