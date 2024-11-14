Tuyển Call Center Công ty Cổ phần Thẻ Du Lịch CRYSTAL BAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại Công ty Cổ phần Thẻ Du Lịch CRYSTAL BAY
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 1M, tòa Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Gọi điện thoại mời KH tham dự sự kiện và đặt lịch hẹn cho khách theo khung giờ sự kiện của công ty (Data công ty cung cấp)
Theo dõi tình hình khách hàng, hướng dẫn khách hàng địa điểm diễn ra sự kiện, vị trí thang máy, địa điểm gửi xe.
Báo cáo lại danh sách khách hàng sẽ đến tham dự sự kiện cho quản lý
Thời gian: Thứ 2 - thứ 7, từ 8h30 - 18h30, nghỉ trưa 1,5 tiếng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tối thiểu tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Không nặng giọng vùng miền, giao tiếp rõ ràng, rành mạch
Đã có kinh nghiệm telesale/telemarketing là 1 lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Thẻ Du Lịch CRYSTAL BAY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7,000,000 + thưởng KPI, thưởng SU + hoa hồng HĐ. Hot Bonus thường xuyên
Vinh danh hàng tháng
Công ty cung cấp thiết bị làm việc: Điện thoại bàn, máy tính, hỗ trợ phí gửi xe tại toà nhà.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập đối với sinh viên
Team building,outing tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao của Tập đoàn
Đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo Luật nhà nước, thưởng sinh nhật, thưởng Lễ, Tết,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thẻ Du Lịch CRYSTAL BAY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
