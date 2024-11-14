Tuyển Call Center Công ty Cổ phần Thẻ Du Lịch CRYSTAL BAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 1M, tòa Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Gọi điện thoại mời KH tham dự sự kiện và đặt lịch hẹn cho khách theo khung giờ sự kiện của công ty (Data công ty cung cấp)

Theo dõi tình hình khách hàng, hướng dẫn khách hàng địa điểm diễn ra sự kiện, vị trí thang máy, địa điểm gửi xe.

Báo cáo lại danh sách khách hàng sẽ đến tham dự sự kiện cho quản lý

Thời gian: Thứ 2 - thứ 7, từ 8h30 - 18h30, nghỉ trưa 1,5 tiếng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tối thiểu tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Không nặng giọng vùng miền, giao tiếp rõ ràng, rành mạch

Đã có kinh nghiệm telesale/telemarketing là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Thẻ Du Lịch CRYSTAL BAY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7,000,000 + thưởng KPI, thưởng SU + hoa hồng HĐ. Hot Bonus thường xuyên

Vinh danh hàng tháng

Công ty cung cấp thiết bị làm việc: Điện thoại bàn, máy tính, hỗ trợ phí gửi xe tại toà nhà.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập đối với sinh viên

Team building,outing tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao của Tập đoàn

Đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo Luật nhà nước, thưởng sinh nhật, thưởng Lễ, Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thẻ Du Lịch CRYSTAL BAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin