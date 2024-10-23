Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 67/1 Tổ 2, Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên

• Xây dựng và triển triển khai kế hoạch nhân sự và làm việc cho team; Phân bổ data khách hàng cho nhân viên.

• Quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên bao gồm: giám sát chất lượng, số cuộc gọi và doanh số của nhân viên hàng ngày.

• Lên quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên; Hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và nghiệp vụ sản phẩm.

• Xử lý các vấn đề trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên: Khách hàng khó tiếp cận, Khách hàng cần hỗ trợ gấp trong ngày.

• Chịu trách nhiệm về doanh số của cá nhân và nhóm theo tháng; Thúc đẩy, quản lý để mỗi nhân viên đạt được chỉ tiêu hàng tháng.

• Tiếp nhận đào tạo cho nhân viên mới.

• Báo cáo kết quả hoạt động của team định kỳ lên Giám Đốc.

• Giới tính: Nam.

• Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc nhân viên kinh doanh có doanh số cao mong muốn được thử sức tại vị trí mới.

• Ứng viên đã có kinh nghiệm bên mảng XKLĐ - DH là một lợi thế.

• Có kỹ năng lãnh đạo team 3 – 5 người và đào tạo nhóm, khả năng nắm bắt tâm lý con người.

• Kỹ năng giải quyết vấn đề để hỗ trợ nhân viên trong nhóm khi gặp khó khăn trong cuộc gọi.

• Khả năng tự tạo động lực và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DHT Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập trung bình từ 30 triệu - 50 triệu/tháng.

• Data nóng do công ty cung cấp, không phải tự tìm kiếm data.

• Nếu có data cá nhân sẽ hưởng trọn vẹn 100% hoa hồng (từ 12.000.000VNĐ – 40.000.000VNĐ)

• Công ty cung cấp trang thiết bị để làm việc.

• Hàng tháng Công ty sẽ cung cấp 200.000VNĐ/sim để nhân viên gọi điện cho khách hàng.

• Thị trường mới tiềm năng, chi phí rẻ, mức thu nhập hấp dẫn, tỉ lệ chốt cao, hoa hồng cao.

• Không làm thêm ngoài giờ, nếu muốn làm thêm ngoài giờ hành chính sẽ được tính lương.

• Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng, chính sách hoa hồng, chính sách khích lệ nhân sự có thành tích tốt theo tuần/tháng/quý/năm.

• Sau 12 tháng, nếu muốn đổi cơ chế thì chuyển giao lại data cho nhân viên mới và quyền lợi vẫn được giữ nguyên với những khách hàng đã chốt và áp dụng cơ chế mới sau khi đã thỏa thuận.

• Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03...

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, không gò bó, sếp dễ tính thoải mái, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

• Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.

• Xét tăng lương 3 tháng/ lần và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự lên các vị trí cao hơn như Trưởng phòng/Giám đốc chi nhánh (đem lại mức thu nhập tốt hơn).

• Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình sinh nhật hàng tháng vàcác sự kiện đặc biệt trong năm

