Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thuận An

Mô Tả Công Việc

Chuyên trách công tác An toàn lao động- Vệ sinh môi trường tại các công trường đang thi công.

- Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc công ty về tất cả các tai nạn xảy ra trên công trường liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết hậu quả liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh lao động.

1/Xây dựng hệ thống quản lý công tác an toàn lao động-vệ sinh môi trường:

- Xây dựng các nội quy, quy chế, các nguyên tắc để quản lý an toàn lao động – vệ sinh môi trường cho con người và máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công theo các tiêu chuẩn, quy định của nhà nước;

- Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động;

- Xây dựng các kế hoạch huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Xây dựng các chỉ tiêu về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động cho công trường;

- Xây dựng các chính sách khen thưởng và kỷ luật cho từng vị trí tham gia lao động, vệ sinh lao động;

- Cập nhật thường xuyên các văn bản pháp lý của Nhà nước để cải tiến chính sách an toàn lao động, vệ sinh lao động.

2/Tổ chức huấn luyện, đào tạo công tác an toàn lao động:

- Tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho người tham gia lao động theo định kỳ;

- Lập kế hoạch và dự trù kinh phí cho các lớp huấn luyện an toàn lao động (huấn luyện cho các cán bộ an toàn lao động và công nhân trên công trường);

- Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

3/ Kiểm tra việc thực hiện:

- Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện và tổ chức các phong trào mọi người thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp để thảo luận các chương trình an toàn và vệ sinh lao động, rút kinh nghiệm giữa các công trình với nhau, và cập nhật ý kiến để cải tiến;

- Có kế hoạch giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các công trường để có biện pháp khắc phục những tồn tại;

- Khen thưởng cho cá nhân, bộ phận công trường thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Xử lý kỷ luật các cá nhân, bộ phận công trường không chấp hành tốt các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Điều tra và tổng hợp những tình huống và nguyên nhân gây ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, từ đó rút ra những biện pháp phòng ngừa.

4/Giải quyết sự cố:

- Khi có tai nạn xảy ra thì phải điều tra, khai báo chính xác cho Ban giám đốc công ty và các cơ quan chức năng;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân của sự cố;

- Phối hợp với Ban giám đốc công ty giải quyết hậu quả của sự cố.

5/ Các trách nhiệm khác:

- Phối hợp các cơ chức năng trong việc kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động trên công trường;

- Phải đảm bảo cho người tham gia lao động có đầy đủ trang bị bảo hộ lao động trong mọi điều kiện làm việc theo quy định của nhà nước;

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động;

- Thực hiện thống kê và báo cáo định kỳ cho Ban giám đốc công ty;

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ Tốt nghiệp đại học trở lên

Chuyên ngành Kỹ sư: Bảo hộ lao động

Kinh nghiệm - Có kinh nghiệm 05 năm trở lên về Quản lý An toàn lao động.

Kỹ năng

- Biết sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng lập kế hoach, làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, theo năng lực, phụ cấp theo chức danh đảm nhiệm công việc (cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn).

– Lương tháng 13 và thưởng theo Đánh giá hiệu quả công việc theo quý, 04 lần/năm.

– Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm.

- Các chế độ phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT, BH thất nghiệp.

- Hỗ trợ ăn trưa;

- Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng;

- Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm, hội thao CDC;

- Quà cho các cháu là con CBNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu;

- Khám sức khỏe định kỳ;

- Chế độ Công đoàn theo quy chế Công đoàn, sinh nhật tháng...

