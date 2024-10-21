Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 58 Láng Hạ, Đồng Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Chủ trì tham mưu Ban lãnh đạo trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy; hệ thống các quy định, quy trình làm việc, quy chế quản lý; văn hóa ứng xử trong toàn công ty;
- Hướng dẫn, theo dõi giám sát, đánh giá kết quả việc tuân thủ nội quy, quy định của các đơn vị trong công ty;
- Chủ trì tham mưu Ban lãnh đạo trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty.
- Tham gia xây dựng, giám sát thực hiện các công việc liên quan đến chế độ lương, thưởng, đãi ngộ cho Người lao động;
- Tổ chức, điều hành, giải quyết các công việc phát sinh liên quan đến công tác: đối nội, đối ngoại, lễ tân đón tiếp; văn thư lưu trữ, quản lý sử dụng con dấu; chi phí văn phòng, an ninh trật tự, điều phối đội xe văn phòng, bếp ăn…
- Quản lý, điều hành, kiểm soát công tác mua sắm tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất,…
- Quản lý, điều hành các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng HCNS;
- Tham mưu cho Ban TGĐ các vấn đề có liên quan đến pháp lý của công ty;
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Tổng giám đốc giao.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam;
- Độ tuổi: 35-50;
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên;
- Kinh nghiệm làm việc:
+ Tối thiểu 05 năm làm việc ở vị trí tương tự, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng;
+ Am hiểu Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, các quy trình, thủ tục hành chính trong quản lý doanh nghiệp;
- Khả năng soạn thảo văn bản, hợp đồng, phân tích tổng hợp báo cáo tốt;
- Thành thạo tin học văn phòng;
- Kỹ năng: Giao tiếp, đàm phán và thương lượng tốt;
- Phẩm chất: Trung thực, nhiệt huyết, năng động; có tư duy logic, sáng tạo; có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 25.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng;
- Công ty hỗ trợ bữa trưa tại văn phòng;
- Trang thiết bị làm việc: Laptop, điện thoại, sim…;
- Phụ cấp công tác, thưởng thâm niên, thưởng các ngày Lễ Tết, cuối năm;
- Chế độ tăng lương, Du lịch, BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 58 Láng Hạ, Đồng Đa, Hà Nội

