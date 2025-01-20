Tuyển Trưởng phòng hành chính Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Galaxy Innovation Hub (GIHUB), Đường D1, Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mua sắm nội bộ:
• Phối hợp với các phòng ban để xác định nhu cầu mua sắm định kỳ và đột xuất (dịch vụ văn phòng, sự kiện, tài khoản/thiết bị IT văn phòng, văn phòng phẩm, trang thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, v.v.). Xây dựng, kế hoạch mua sắm nội bộ hàng tháng/quý/năm, đảm bảo phù hợp với ngân sách. Theo dõi, cập nhật ngân sách mua sắm & báo cáo chi phí định kỳ.
• Nghiên cứu, đánh giá và thiết lập danh sách các nhà cung cấp uy tín, có giá cả cạnh tranh. Đàm phán hợp đồng, chính sách giá, và điều kiện thanh toán với các nhà cung cấp. Thường xuyên đánh giá chất lượng dịch vụ, sản phẩm và duy trì mối quan hệ hợp tác với nhà cung cấp chiến lược. Đưa ra các đề xuất tối ưu chi phí mua sắm nội bộ mà vẫn đảm bảo chất lượng.
• Theo dõi & quản lý toàn bộ quy trình mua sắm từ yêu cầu, báo giá, phê duyệt, đặt hàng, đến thanh toán. Kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa, đảm bảo đúng chất lượng và số lượng theo yêu cầu. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hoặc chất lượng sản phẩm. Đảm bảo cung ứng kịp thời theo nhu cầu sử dụng và tuân thủ quy trình mua sắm được phê duyệt và áp dụng hiện hành.
• Quản lý hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động mua sắm (hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao nhận). Đảm bảo tính minh bạch và đáp ứng yêu cầu kiểm toán nội bộ và bên ngoài.
2. Cung cấp dịch vụ hành chính tập trung:
• Đảm bảo cung cấp dịch vụ hành chính tập trung cho các công ty thành viên trong tập đoàn. Tuân thủ và thực hiện các quy trình thống nhất, SLA, ….đảm bảo chất lượng dịch vụ hành chính & giúp tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ hành chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)

Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Galaxy Innovation Hub, Road D1, Hi-Tech Park, District 9, HCMC.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

