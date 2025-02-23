Tuyển Trưởng phòng hành chính Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Tham gia vào công tác hoạch định, xây dựng Chiến lược Nhân sự phù hợp với mục tiêu/chiến lược/định hướng phát triển của Công ty.

2. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất và hiệu quả lao động.

3. Triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu quả, thực hiện các chế độ chính sách, quan hệ lao động và các hoạt động phát triển Văn hoá doanh nghiệp.

4. Tổ chức, điều hành, kiểm tra giám sát tất cả các hoạt động của Phòng HCNS.

5. Triển khai thực hiện và quản lý kết quả KPIs của các phòng ban/bộ phận.

6. Xây dựng - vận hành và cải tiến hệ thống tài liệu quản lý (quy trình, quy định,…)

7. Quản lý tài sản, máy móc thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, …

8. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng nhân sự tại các phòng ban/ bộ phận so với định biên nhân sự hàng năm.

9. Phân bổ công việc theo quý/ tháng/ tuần đến các Bộ phận/ Đội/ Tổ một cách phù hợp.

10. Triển khai thực hiện các công tác hành chính, sự kiện nội bộ (lễ tết, khởi công, khánh thành, …).

11. Tổng hợp, phân tích công việc của các phòng ban/bộ phận theo kế hoạch công việc đã được duyệt.

12. Thực hiện công tác đối ngoại: làm việc với các cơ quan, tổ chức bên ngoài trong phạm vi công tác của mình.

13. Triển khai thực hiện công tác tính lương, chi trả lương, thực hiện các nghiệp vụ BHXH và chế độ chính sách cho người lao động.

14. Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ và yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.